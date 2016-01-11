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Daily Pivot Points

11 January 2016, 12:01
Mohammed Abdulwadud Soubra
Mohammed Abdulwadud Soubra
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Last Updated: Jan 11, 2:00 pm +03:00


Daily

Symbol    S3    S2    S1    P    R1    R2    R3
EUR/USD1.08941.090421.090911.091441.091931.092461.09348
USD/JPY117.009117.109117.143117.209117.243117.309117.409
GBP/USD1.449171.450571.451331.451971.452731.453371.45477
USD/CHF0.989160.991970.992930.994780.995740.997591.0004
EUR/CHF1.083151.084381.084841.085611.086071.086841.08807
AUD/USD0.691380.69380.695370.696220.697790.698640.70106
USD/CAD1.413061.414591.415461.416121.416991.417651.41918
NZD/USD0.650570.652750.653910.654930.656090.657110.65929
EUR/GBP0.748220.74970.750380.751180.751860.752660.75414
EUR/JPY127.644127.812127.868127.98128.036128.148128.316
GBP/JPY169.746169.978170.092170.21170.324170.442170.674
CHF/JPY117.239117.449117.546117.659117.756117.869118.079
GBP/CHF1.437751.441331.442791.444911.446371.448491.45207
USD/SEK8.453518.471518.481438.489518.499438.507518.52551
USD/NOK8.828248.845878.854828.86358.872458.881138.89876
EUR/AUD1.557061.562061.563951.567061.568951.572061.57706
EUR/CAD1.540481.54331.544771.546121.547591.548941.55176
AUD/CAD0.980340.983330.985110.986320.98810.989310.9923
AUD/JPY81.0981.35481.51881.61881.78281.88282.146
CAD/JPY82.50182.61182.65582.72182.76582.83182.941