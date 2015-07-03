Market Outlook
Analytics & Forecasts

Market Outlook

3 July 2015, 04:40
Azhar Fauzi Noor
Azhar Fauzi Noor
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NZDUSD - Tahan dulu bagi yang mau sell lagi, sudah hit soalnya. Bagi yang mau Buy pun jangan buru2, MACD(8,13,9) masih blom ada tanda yang sesuai buat reversal. Begitupun kalau mau BUY NZDUSD gak salah kok. asal pasang SL @ 0.6600

 Chart NZDUSD, D1, 2015.07.03 02:28 UTC, Monex Investindo Futures, MetaTrader 4, Real

 

AUDUSD - Fundamental "Trade Balance" angkanya bagus, artinya pelemahan AUD memberikan efek positif. Angka -2.75B yang dirilis akan menjadi faktor pendukung yang kuat bagi AUD melemah lebih lebih lanjut. secara geoekonomi wilayah Asia Pasifik, AUD masih nurut pada AS masalah suku bunga, pelemahan AUD ini akan menjadi insentif buat dongkrak Trade Balance nya.

Date

Time

Zone

Data 

Actual

Forecast

Previous

ThuJul 2

8:30am

AUD

Trade Balance

-2.75B

-2.21B

-4.14B

3:30pm

GBP

Construction PMI

58.1

56.6

55.9

7:30pm

USD

Non-Farm Employment Change

223K

231K

254K

Unemployment Rate

5.3%

5.4%

5.5%

10:10pm

EUR

ECB President Draghi Speaks

“Opening remarks at the T2S launch celebration”

  

Chart AUDUSD, MN1, 2015.07.03 02:38 UTC, Monex Investindo Futures, MetaTrader 4, Real

 

 dah...hari ini 2 aja dulu dari ASIA PASIFIK, AUSUSD dan NZDUSD, cheers.

#audusd, NZDAUD