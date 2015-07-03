Market Outlook

NZDUSD - Tahan dulu bagi yang mau sell lagi, sudah hit soalnya. Bagi yang mau Buy pun jangan buru2, MACD(8,13,9) masih blom ada tanda yang sesuai buat reversal. Begitupun kalau mau BUY NZDUSD gak salah kok. asal pasang SL @ 0.6600

AUDUSD - Fundamental "Trade Balance" angkanya bagus, artinya pelemahan AUD memberikan efek positif. Angka -2.75B yang dirilis akan menjadi faktor pendukung yang kuat bagi AUD melemah lebih lebih lanjut. secara geoekonomi wilayah Asia Pasifik, AUD masih nurut pada AS masalah suku bunga, pelemahan AUD ini akan menjadi insentif buat dongkrak Trade Balance nya.





Date Time Zone Data Actual Forecast Previous ThuJul 2 8:30am AUD Trade Balance -2.75B -2.21B -4.14B 3:30pm GBP Construction PMI

58.1 56.6 55.9 7:30pm USD Non-Farm Employment Change 223K 231K 254K Unemployment Rate 5.3% 5.4% 5.5% 10:10pm EUR ECB President Draghi Speaks “Opening remarks at the T2S launch celebration”

dah...hari ini 2 aja dulu dari ASIA PASIFIK, AUSUSD dan NZDUSD, cheers.