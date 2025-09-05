Über die Strategie

Dieses Handelssystem wurde für Swing-Trading mit hohem Hebel entwickelt, handelt mit CFDs auf US-Aktien und konzentriert sich auf mittelfristige Trends.

Die Strategie basiert auf der technischen Analyse und verwendet mehrere Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, ATR, CCI, Stochastik, RSI und andere, um ideale Einstiegszeitpunkte zu identifizieren.

Positionen werden in der Regel in Richtung des Haupttrends eröffnet, um Korrekturen (dips) und mögliche Fortsetzungsbewegungen auszunutzen.

Das System analysiert außerdem mehrere Zeitrahmen gleichzeitig, um die Genauigkeit zu erhöhen und Fehlsignale zu reduzieren.

Für Copy-Trading-Abonnenten

Dieses Signal ist für Copy-Trading konzipiert und nicht für die Verwendung als unabhängiger EA gedacht.

Die Mindesteinzahlung kann je nach Kontraktgröße Ihres Brokers und der Möglichkeit, mit Mikrolots zu handeln, variieren.

Als Referenz arbeitet dieses Signal mit einem Broker, der Mikrolots erlaubt (z. B. Pepperstone ). Falls Ihr Broker ganze Kontrakte verlangt, ist möglicherweise eine höhere Einzahlung erforderlich, um die Positionen korrekt zu kopieren.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto für den Handel mit Aktien-CFDs freigeschaltet ist, da es sich hierbei nicht um den Handel mit Kassamarkt-Aktien handelt.

Risikoniveau

Aufgrund des verwendeten hohen Hebels wird diese Strategie als aggressiv eingestuft und beinhaltet ein erhebliches Risiko, das zu großen Gewinnen oder erheblichen Verlusten führen kann.

Dieses System richtet sich an erfahrene Trader, die die Risiken des gehebelten Tradings vollständig verstehen.

Rechtlicher Hinweis

Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Trading-Beratung dar.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Der Handel und die Investition an Finanzmärkten, einschließlich Day-Trading, Swing-Trading, Copy-Trading und gehebelte CFDs, sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zu einem vollständigen Kapitalverlust oder sogar zu Verlusten über das ursprüngliche Investment hinaus führen.

Sie sind allein verantwortlich für jede Entscheidung, die auf Grundlage dieser Informationen getroffen wird, und sollten vor jeder Investitionsentscheidung einen qualifizierten Finanzberater konsultieren.



