Felipe Pasqualotto

Squallo CFD Stocks ETFs

Felipe Pasqualotto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 36.34 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 91%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
90 (95.74%)
Verlusttrades:
4 (4.26%)
Bester Trade:
5.89 USD
Schlechtester Trade:
-2.53 USD
Bruttoprofit:
103.36 USD (203 459 pips)
Bruttoverlust:
-6.48 USD (15 600 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (34.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.81 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.79
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
104.68%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
15 Tage
Erholungsfaktor:
38.29
Long-Positionen:
94 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
15.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.53 USD (1)
Wachstum pro Monat :
17.31%
Jahresprognose:
210.02%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.19 USD
Maximaler:
2.53 USD (2.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.40% (2.61 USD)
Kapital:
30.11% (55.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AMD.US 9
EMR.US 7
QCOM.US 6
ORCL.US 6
MS.US 5
JPM.US 4
V.US 4
ANET.US 4
CAT.US 3
WMB.US 3
AXP.US 3
ORI.AU 3
VLO.US 3
TSM.US 3
LMT.US 2
AAPL.US 2
0700.HK 2
MSFT.US 2
SGH.AU 2
CAR.AU 2
FRAd.DE 2
KO.US 2
ALC.CH 2
PG.US 2
URA.US 2
MA.US 2
NEU.AU 1
NOVN.CH 1
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AMD.US 10
EMR.US 3
QCOM.US 4
ORCL.US 6
MS.US 4
JPM.US 5
V.US 2
ANET.US 2
CAT.US 9
WMB.US 0
AXP.US 4
ORI.AU 1
VLO.US 2
TSM.US 3
LMT.US 3
AAPL.US 2
0700.HK 3
MSFT.US 5
SGH.AU 3
CAR.AU 0
FRAd.DE 6
KO.US 0
ALC.CH 1
PG.US 0
URA.US 1
MA.US 3
NEU.AU 4
NOVN.CH 6
PEP.US 1
ABBV.US 1
SOXX.US 1
AMZN.US 1
MCD.US 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AMD.US 10K
EMR.US 3.6K
QCOM.US 4.1K
ORCL.US 6.8K
MS.US 3.8K
JPM.US 5.3K
V.US 3.4K
ANET.US 2.5K
CAT.US 9.9K
WMB.US 554
AXP.US 4.6K
ORI.AU 2.2K
VLO.US 1.8K
TSM.US 2.9K
LMT.US 3.9K
AAPL.US 2.4K
0700.HK 32K
MSFT.US 5.7K
SGH.AU 5.2K
CAR.AU 238
FRAd.DE 565
KO.US 524
ALC.CH 17K
PG.US 137
URA.US 418
MA.US 3.2K
NEU.AU 710
NOVN.CH 49K
PEP.US 728
ABBV.US 1.1K
SOXX.US 1.1K
AMZN.US 945
MCD.US 1.2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.89 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Über die Strategie

Dieses Handelssystem wurde für Swing-Trading mit hohem Hebel entwickelt, handelt mit CFDs auf US-Aktien und konzentriert sich auf mittelfristige Trends.

Die Strategie basiert auf der technischen Analyse und verwendet mehrere Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, ATR, CCI, Stochastik, RSI und andere, um ideale Einstiegszeitpunkte zu identifizieren.
Positionen werden in der Regel in Richtung des Haupttrends eröffnet, um Korrekturen (dips) und mögliche Fortsetzungsbewegungen auszunutzen.

Das System analysiert außerdem mehrere Zeitrahmen gleichzeitig, um die Genauigkeit zu erhöhen und Fehlsignale zu reduzieren.

Für Copy-Trading-Abonnenten

  • Dieses Signal ist für Copy-Trading konzipiert und nicht für die Verwendung als unabhängiger EA gedacht.

  • Die Mindesteinzahlung kann je nach Kontraktgröße Ihres Brokers und der Möglichkeit, mit Mikrolots zu handeln, variieren.

  • Als Referenz arbeitet dieses Signal mit einem Broker, der Mikrolots erlaubt (z. B. Pepperstone). Falls Ihr Broker ganze Kontrakte verlangt, ist möglicherweise eine höhere Einzahlung erforderlich, um die Positionen korrekt zu kopieren.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto für den Handel mit Aktien-CFDs freigeschaltet ist, da es sich hierbei nicht um den Handel mit Kassamarkt-Aktien handelt.

Risikoniveau

Aufgrund des verwendeten hohen Hebels wird diese Strategie als aggressiv eingestuft und beinhaltet ein erhebliches Risiko, das zu großen Gewinnen oder erheblichen Verlusten führen kann.

Dieses System richtet sich an erfahrene Trader, die die Risiken des gehebelten Tradings vollständig verstehen.

Rechtlicher Hinweis

Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Investitions- oder Trading-Beratung dar.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Erträge. Der Handel und die Investition an Finanzmärkten, einschließlich Day-Trading, Swing-Trading, Copy-Trading und gehebelte CFDs, sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zu einem vollständigen Kapitalverlust oder sogar zu Verlusten über das ursprüngliche Investment hinaus führen.

Sie sind allein verantwortlich für jede Entscheidung, die auf Grundlage dieser Informationen getroffen wird, und sollten vor jeder Investitionsentscheidung einen qualifizierten Finanzberater konsultieren.


