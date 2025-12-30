SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 Bewertungen
111 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
551
Gewinntrades:
311 (56.44%)
Verlusttrades:
240 (43.56%)
Bester Trade:
80.50 USD
Schlechtester Trade:
-49.97 USD
Bruttoprofit:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Bruttoverlust:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (345.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
400.27 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
3.15
Long-Positionen:
424 (76.95%)
Short-Positionen:
127 (23.05%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
3.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-225.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-225.79 USD (24)
Wachstum pro Monat :
9.39%
Jahresprognose:
113.94%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.47 USD
Maximaler:
537.27 USD (21.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.90% (536.95 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.50 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +345.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -225.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
