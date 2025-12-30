- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
551
Gewinntrades:
311 (56.44%)
Verlusttrades:
240 (43.56%)
Bester Trade:
80.50 USD
Schlechtester Trade:
-49.97 USD
Bruttoprofit:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Bruttoverlust:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (345.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
400.27 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
3.15
Long-Positionen:
424 (76.95%)
Short-Positionen:
127 (23.05%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
3.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-225.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-225.79 USD (24)
Wachstum pro Monat :
9.39%
Jahresprognose:
113.94%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.47 USD
Maximaler:
537.27 USD (21.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.90% (536.95 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +80.50 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +345.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -225.79 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
noch 63 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen