Ai Jing Gao

THPX3

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
2 / 788 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3 212%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 480
Gewinntrades:
1 467 (59.15%)
Verlusttrades:
1 013 (40.85%)
Bester Trade:
1 578.65 USD
Schlechtester Trade:
-1 626.27 USD
Bruttoprofit:
262 437.13 USD (253 598 pips)
Bruttoverlust:
-176 764.88 USD (165 032 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (701.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 419.46 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
46.21%
Max deposit load:
13.14%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
10.84
Long-Positionen:
1 205 (48.59%)
Short-Positionen:
1 275 (51.41%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
34.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
178.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-174.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-6 643.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 643.06 USD (9)
Wachstum pro Monat :
36.93%
Jahresprognose:
448.13%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7 899.76 USD (8.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.19% (7 877.50 USD)
Kapital:
7.15% (1 252.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGBTC 1612
XAGBTC.stp 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGBTC 83K
XAGBTC.stp 3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGBTC 68K
XAGBTC.stp 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 578.65 USD
Schlechtester Trade: -1 626 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +701.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 643.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NCESC-Live
8.86 × 87
Keine Bewertungen
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 08:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 05:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 05:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 03:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
