- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 480
Gewinntrades:
1 467 (59.15%)
Verlusttrades:
1 013 (40.85%)
Bester Trade:
1 578.65 USD
Schlechtester Trade:
-1 626.27 USD
Bruttoprofit:
262 437.13 USD (253 598 pips)
Bruttoverlust:
-176 764.88 USD (165 032 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (701.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 419.46 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
46.21%
Max deposit load:
13.14%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
10.84
Long-Positionen:
1 205 (48.59%)
Short-Positionen:
1 275 (51.41%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
34.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
178.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-174.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-6 643.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 643.06 USD (9)
Wachstum pro Monat :
36.93%
Jahresprognose:
448.13%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7 899.76 USD (8.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.19% (7 877.50 USD)
Kapital:
7.15% (1 252.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1612
|XAGBTC.stp
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGBTC
|83K
|XAGBTC.stp
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGBTC
|68K
|XAGBTC.stp
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 578.65 USD
Schlechtester Trade: -1 626 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +701.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 643.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
NCESC-Live
|8.86 × 87
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
3 212%
2
788
USD
USD
84K
USD
USD
39
34%
2 480
59%
46%
1.48
34.55
USD
USD
36%
1:100