SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / OnlyUJ
Nguyen Quoc Viet

OnlyUJ

Nguyen Quoc Viet
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
75 Wochen
15 / 33K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 324%
Exness-MT5Real15
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
459
Gewinntrades:
226 (49.23%)
Verlusttrades:
233 (50.76%)
Bester Trade:
528.20 USD
Schlechtester Trade:
-143.23 USD
Bruttoprofit:
11 595.59 USD (128 287 pips)
Bruttoverlust:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (173.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
839.75 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
41.84%
Max deposit load:
16.23%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
4.28
Long-Positionen:
227 (49.46%)
Short-Positionen:
232 (50.54%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
8.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-107.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-458.94 USD (4)
Wachstum pro Monat :
21.86%
Jahresprognose:
265.41%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.20 USD
Maximaler:
864.53 USD (28.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.67% (864.53 USD)
Kapital:
2.71% (128.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 459
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +528.20 USD
Schlechtester Trade: -143 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
Exness-MT5Real15
0.27 × 37
Exness-MT5Real6
0.61 × 23
FusionMarkets-Live
0.88 × 132
Exness-MT5Real8
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.88 × 17
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real31
2.51 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.89 × 9
Exness-MT5Real23
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.50 × 4
VantageGlobalPrimeLLP-Live
3.50 × 2
Exness-MT5Real32
3.59 × 56
Forex.com-Live 536
3.67 × 144
noch 11 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.03.07 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.06 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 19:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.15 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 04:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.25 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
OnlyUJ
30 USD pro Monat
324%
15
33K
USD
4.3K
USD
75
98%
459
49%
42%
1.46
8.05
USD
17%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.