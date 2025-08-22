- Wachstum
Trades insgesamt:
333
Gewinntrades:
275 (82.58%)
Verlusttrades:
58 (17.42%)
Bester Trade:
55.63 USD
Schlechtester Trade:
-94.34 USD
Bruttoprofit:
2 382.95 USD (1 555 233 pips)
Bruttoverlust:
-1 015.43 USD (1 308 596 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (524.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
524.22 USD (48)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
21.04%
Max deposit load:
25.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
6.58
Long-Positionen:
239 (71.77%)
Short-Positionen:
94 (28.23%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
4.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.67 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-130.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-164.81 USD (2)
Wachstum pro Monat :
38.38%
Jahresprognose:
465.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.88 USD
Maximaler:
207.86 USD (9.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.72% (207.75 USD)
Kapital:
13.31% (130.89 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|BTCUSD
|41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|874K
|BTCUSD
|-628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +55.63 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 48
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +524.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -130.20 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
FXView-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let's make money everyday.
Rule of my signal :
- $500 use 0,01 lot
- $1000 use 0,02 lot
When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss
Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday
Risk : Medium
Thanks for trusting me
Keine Bewertungen
