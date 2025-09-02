SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Robofxea Pro
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro

Namdev Mahadev Pawar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 317%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
548
Gewinntrades:
425 (77.55%)
Verlusttrades:
123 (22.45%)
Bester Trade:
29.08 USD
Schlechtester Trade:
-14.38 USD
Bruttoprofit:
787.43 USD (670 130 pips)
Bruttoverlust:
-480.57 USD (321 129 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (25.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.89 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
3.42%
Max deposit load:
26.13%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
6.50
Long-Positionen:
305 (55.66%)
Short-Positionen:
243 (44.34%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-14.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.59 USD (7)
Wachstum pro Monat :
67.28%
Jahresprognose:
816.30%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.27 USD
Maximaler:
47.20 USD (17.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.75% (47.17 USD)
Kapital:
12.77% (28.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 473
BTCUSD 60
NAS100.r 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 274
BTCUSD 33
NAS100.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 28K
BTCUSD 320K
NAS100.r 541
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.08 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE  / TSL.  

Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" https://www.mql5.com/en/market/product/149000


Keine Bewertungen
2025.12.16 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 11:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 09:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 08:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 14:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 18:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 00:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
