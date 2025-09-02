- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
548
Gewinntrades:
425 (77.55%)
Verlusttrades:
123 (22.45%)
Bester Trade:
29.08 USD
Schlechtester Trade:
-14.38 USD
Bruttoprofit:
787.43 USD (670 130 pips)
Bruttoverlust:
-480.57 USD (321 129 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (25.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
87.89 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
3.42%
Max deposit load:
26.13%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
6.50
Long-Positionen:
305 (55.66%)
Short-Positionen:
243 (44.34%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
0.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-14.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.59 USD (7)
Wachstum pro Monat :
67.28%
Jahresprognose:
816.30%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.27 USD
Maximaler:
47.20 USD (17.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.75% (47.17 USD)
Kapital:
12.77% (28.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|473
|BTCUSD
|60
|NAS100.r
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|274
|BTCUSD
|33
|NAS100.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|28K
|BTCUSD
|320K
|NAS100.r
|541
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.08 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE / TSL.
