Signale / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
16 / 134K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 139%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
593
Gewinntrades:
422 (71.16%)
Verlusttrades:
171 (28.84%)
Bester Trade:
101.40 USD
Schlechtester Trade:
-51.65 USD
Bruttoprofit:
3 945.35 USD (366 492 pips)
Bruttoverlust:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (483.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
483.83 USD (55)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
15.96%
Max deposit load:
4.77%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
6.60
Long-Positionen:
407 (68.63%)
Short-Positionen:
186 (31.37%)
Profit-Faktor:
2.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-16.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-182.87 USD (8)
Wachstum pro Monat :
4.65%
Jahresprognose:
56.41%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
115.94 USD
Maximaler:
319.61 USD (16.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.89% (319.49 USD)
Kapital:
7.18% (116.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 593
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 211K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +101.40 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 55
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +483.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

Durchschnittliche Bewertung:
ron_b
315
ron_b 2025.12.09 16:01 
 

I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.

finetop
51
finetop 2025.11.28 19:42 
 

Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.

2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.72% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
