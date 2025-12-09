- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
593
Gewinntrades:
422 (71.16%)
Verlusttrades:
171 (28.84%)
Bester Trade:
101.40 USD
Schlechtester Trade:
-51.65 USD
Bruttoprofit:
3 945.35 USD (366 492 pips)
Bruttoverlust:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (483.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
483.83 USD (55)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
15.96%
Max deposit load:
4.77%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
6.60
Long-Positionen:
407 (68.63%)
Short-Positionen:
186 (31.37%)
Profit-Faktor:
2.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-16.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-182.87 USD (8)
Wachstum pro Monat :
4.65%
Jahresprognose:
56.41%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
115.94 USD
Maximaler:
319.61 USD (16.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.89% (319.49 USD)
Kapital:
7.18% (116.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|593
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|211K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +101.40 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 55
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +483.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
139%
16
134K
USD
USD
3.6K
USD
USD
60
99%
593
71%
16%
2.14
3.56
USD
USD
17%
1:500
I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.
Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.