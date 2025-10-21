- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|CHINA50
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|167
|CHINA50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18K
|CHINA50
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
GoldWave – Professionelles Swing- und Trend-Trading-Signal
GoldWave ist ein hochpräzises automatisiertes Handelssignal, das sich hauptsächlich auf XAUUSD (Gold) konzentriert.
Durch mehrschichtige Momentum- und Volatilitätsanalysen erfasst es mittelfristige Swing-Trends und sorgt für ein stetiges, kontrolliertes Wachstum bei minimalem Drawdown.
Technische Merkmale
-
Vollautomatische Strategie, speziell für Gold optimiert
-
Einstiegslogik basierend auf Trendfortsetzung und Volatilitätsausbruch
-
Durchschnittliche Handelsdauer: 1–2 Stunden
-
Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging – jede Position ist unabhängig
-
Fester Stop-Loss und dynamisches Take-Profit für jede Order
-
Intelligenter Risiko-Filter, um Nachrichtenphasen mit hoher Volatilität zu vermeiden
Strategieübersicht
-
Fokus: Mittelfristiger Trend- und Swing-Handel auf Gold
-
Historische Trefferquote: Über 85 % Gewinntrades seit Beginn
-
Durchschnittliches monatliches Wachstum: 5–10 % (unter stabilen Marktbedingungen)
-
Aktueller maximaler Drawdown: unter 20 %
-
Beste Performance in trendstarken oder Ausbruchsmärkten
Empfohlene Anforderungen
-
Mindestkapital: ab 300 USD
-
Empfohlener Hebel: 1:500
-
Kontotyp: ECN oder Raw Spread (geringe Latenz empfohlen)
Wichtige Hinweise
Dieses Signal legt Wert auf Qualität statt Quantität – typischerweise werden 10–50 hochwertige Trades pro Monat generiert.
Ideal für Investoren, die eine stabile, emotionsfreie Performance im Goldmarkt suchen.
Kurzfristige Schwankungen sind möglich, aber die langfristige Equity-Kurve bleibt stetig steigend.
