Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
7 / 25K USD
Wachstum seit 2025 337%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
140
Gewinntrades:
136 (97.14%)
Verlusttrades:
4 (2.86%)
Bester Trade:
20.03 USD
Schlechtester Trade:
-10.22 USD
Bruttoprofit:
186.19 USD (21 878 pips)
Bruttoverlust:
-17.46 USD (1 018 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (64.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
64.02 USD (58)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
9.12%
Max deposit load:
10.50%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
16.38
Long-Positionen:
73 (52.14%)
Short-Positionen:
67 (47.86%)
Profit-Faktor:
10.66
Mathematische Gewinnerwartung:
1.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-10.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.22 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.56%
Jahresprognose:
152.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
10.30 USD (8.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.05% (10.26 USD)
Kapital:
15.05% (24.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 136
CHINA50 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 167
CHINA50 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
CHINA50 2.9K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.03 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 58
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
noch 63 ...
GoldWave – Professionelles Swing- und Trend-Trading-Signal


GoldWave ist ein hochpräzises automatisiertes Handelssignal, das sich hauptsächlich auf XAUUSD (Gold) konzentriert.

Durch mehrschichtige Momentum- und Volatilitätsanalysen erfasst es mittelfristige Swing-Trends und sorgt für ein stetiges, kontrolliertes Wachstum bei minimalem Drawdown.

Technische Merkmale

  • Vollautomatische Strategie, speziell für Gold optimiert

  • Einstiegslogik basierend auf Trendfortsetzung und Volatilitätsausbruch

  • Durchschnittliche Handelsdauer: 1–2 Stunden

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging – jede Position ist unabhängig

  • Fester Stop-Loss und dynamisches Take-Profit für jede Order

  • Intelligenter Risiko-Filter, um Nachrichtenphasen mit hoher Volatilität zu vermeiden

Strategieübersicht

  • Fokus: Mittelfristiger Trend- und Swing-Handel auf Gold

  • Historische Trefferquote: Über 85 % Gewinntrades seit Beginn

  • Durchschnittliches monatliches Wachstum: 5–10 % (unter stabilen Marktbedingungen)

  • Aktueller maximaler Drawdown: unter 20 %

  • Beste Performance in trendstarken oder Ausbruchsmärkten

Empfohlene Anforderungen

  • Mindestkapital: ab 300 USD

  • Empfohlener Hebel: 1:500

  • Kontotyp: ECN oder Raw Spread (geringe Latenz empfohlen)

Wichtige Hinweise
Dieses Signal legt Wert auf Qualität statt Quantität – typischerweise werden 10–50 hochwertige Trades pro Monat generiert.
Ideal für Investoren, die eine stabile, emotionsfreie Performance im Goldmarkt suchen.
Kurzfristige Schwankungen sind möglich, aber die langfristige Equity-Kurve bleibt stetig steigend.


Keine Bewertungen
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
