Trades insgesamt:
1 800
Gewinntrades:
991 (55.05%)
Verlusttrades:
809 (44.94%)
Bester Trade:
610.11 USD
Schlechtester Trade:
-308.55 USD
Bruttoprofit:
48 451.68 USD (23 867 699 pips)
Bruttoverlust:
-33 579.90 USD (26 004 271 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 028.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 357.90 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
69.22%
Max deposit load:
9.36%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
11.29
Long-Positionen:
900 (50.00%)
Short-Positionen:
900 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
8.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-150.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-667.18 USD (3)
Wachstum pro Monat :
126.92%
Jahresprognose:
1 539.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
168.90 USD
Maximaler:
1 317.14 USD (7.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.37% (235.91 USD)
Kapital:
3.21% (90.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|701
|BTCUSD
|546
|WTIBTC
|392
|XAUBTC
|161
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGBTC
|16K
|BTCUSD
|-2.6K
|WTIBTC
|142
|XAUBTC
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGBTC
|40K
|BTCUSD
|-2.2M
|WTIBTC
|14K
|XAUBTC
|13K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
NCESC-Live
|3.38 × 814
