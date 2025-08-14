SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX15
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
1 / 701 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2 388%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 800
Gewinntrades:
991 (55.05%)
Verlusttrades:
809 (44.94%)
Bester Trade:
610.11 USD
Schlechtester Trade:
-308.55 USD
Bruttoprofit:
48 451.68 USD (23 867 699 pips)
Bruttoverlust:
-33 579.90 USD (26 004 271 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 028.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 357.90 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
69.22%
Max deposit load:
9.36%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
11.29
Long-Positionen:
900 (50.00%)
Short-Positionen:
900 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
8.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-150.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-667.18 USD (3)
Wachstum pro Monat :
126.92%
Jahresprognose:
1 539.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
168.90 USD
Maximaler:
1 317.14 USD (7.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.37% (235.91 USD)
Kapital:
3.21% (90.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGBTC 701
BTCUSD 546
WTIBTC 392
XAUBTC 161
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGBTC 16K
BTCUSD -2.6K
WTIBTC 142
XAUBTC 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGBTC 40K
BTCUSD -2.2M
WTIBTC 14K
XAUBTC 13K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +610.11 USD
Schlechtester Trade: -309 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 028.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -150.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
NCESC-Live
3.38 × 814
Keine Bewertungen
2025.12.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
