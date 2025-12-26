SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldenBug ICM
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
2 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
15 / 141K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 90%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
463
Gewinntrades:
226 (48.81%)
Verlusttrades:
237 (51.19%)
Bester Trade:
978.03 USD
Schlechtester Trade:
-500.16 USD
Bruttoprofit:
12 119.61 USD (214 411 pips)
Bruttoverlust:
-7 977.19 USD (184 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (736.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
978.03 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
13.95%
Max deposit load:
15.67%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.17
Long-Positionen:
259 (55.94%)
Short-Positionen:
204 (44.06%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
8.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
53.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-983.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-983.55 USD (6)
Wachstum pro Monat :
6.54%
Jahresprognose:
79.34%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
347.35 USD
Maximaler:
992.44 USD (14.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.25% (987.96 USD)
Kapital:
8.77% (520.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 463
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +978.03 USD
Schlechtester Trade: -500 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +736.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -983.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarkets-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.33 × 1381
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
CGFX-Server
6.25 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
RoboForex-ECN
7.94 × 16
Exness-MT5Real5
9.08 × 480
TradeMaxGlobal-Live
10.62 × 63
FPMarketsLLC-Live
10.96 × 591
noch 10 ...
Min deposit: 3500 USD

Recommended broker: ICMarkets

Recommended VPS: NewYorkCityServers

Durchschnittliche Bewertung:
Viacheslav Verbovskyi
251
Viacheslav Verbovskyi 2025.12.26 07:24 
 

I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.

Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
656
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (geändert 2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
