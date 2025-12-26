- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
463
Gewinntrades:
226 (48.81%)
Verlusttrades:
237 (51.19%)
Bester Trade:
978.03 USD
Schlechtester Trade:
-500.16 USD
Bruttoprofit:
12 119.61 USD (214 411 pips)
Bruttoverlust:
-7 977.19 USD (184 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (736.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
978.03 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
13.95%
Max deposit load:
15.67%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.17
Long-Positionen:
259 (55.94%)
Short-Positionen:
204 (44.06%)
Profit-Faktor:
1.52
Mathematische Gewinnerwartung:
8.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
53.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-983.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-983.55 USD (6)
Wachstum pro Monat :
6.54%
Jahresprognose:
79.34%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
347.35 USD
Maximaler:
992.44 USD (14.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.25% (987.96 USD)
Kapital:
8.77% (520.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|30K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +978.03 USD
Schlechtester Trade: -500 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +736.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -983.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarkets-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.33 × 1381
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
|
RoboForex-ECN
|7.94 × 16
|
Exness-MT5Real5
|9.08 × 480
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.62 × 63
|
FPMarketsLLC-Live
|10.96 × 591
I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them