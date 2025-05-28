Währungen / XTNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XTNT: Xtant Medical Holdings Inc
0.66 USD 0.03 (4.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XTNT hat sich für heute um 4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.62 bis zu einem Hoch von 0.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtant Medical Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTNT News
- Xtant Medical at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Market Expansion
- Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xtant Medical earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Companion Spine to acquire Paradigm Spine from Xtant Medical
- Xtant Medical to sell spinal implant assets to Companion Spine
- Xtant Medical launches OsteoFactor Pro for bone repair
Tagesspanne
0.62 0.66
Jahresspanne
0.33 0.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.63
- Eröffnung
- 0.64
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Tief
- 0.62
- Hoch
- 0.66
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 4.76%
- Monatsänderung
- 4.76%
- 6-Monatsänderung
- 34.69%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K