XTNT: Xtant Medical Holdings Inc

0.66 USD 0.03 (4.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XTNT hat sich für heute um 4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.62 bis zu einem Hoch von 0.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xtant Medical Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XTNT News

Tagesspanne
0.62 0.66
Jahresspanne
0.33 0.78
Vorheriger Schlusskurs
0.63
Eröffnung
0.64
Bid
0.66
Ask
0.96
Tief
0.62
Hoch
0.66
Volumen
92
Tagesänderung
4.76%
Monatsänderung
4.76%
6-Monatsänderung
34.69%
Jahresänderung
0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K