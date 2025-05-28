Валюты / XTNT
XTNT: Xtant Medical Holdings Inc
0.63 USD 0.01 (1.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XTNT за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.62, а максимальная — 0.66.
Следите за динамикой Xtant Medical Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XTNT
- Xtant Medical at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Market Expansion
- Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xtant Medical earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Companion Spine to acquire Paradigm Spine from Xtant Medical
- Xtant Medical to sell spinal implant assets to Companion Spine
- Xtant Medical launches OsteoFactor Pro for bone repair
Дневной диапазон
0.62 0.66
Годовой диапазон
0.33 0.78
- Предыдущее закрытие
- 0.64
- Open
- 0.66
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Low
- 0.62
- High
- 0.66
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 28.57%
- Годовое изменение
- -4.55%
