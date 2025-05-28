QuotazioniSezioni
XTNT: Xtant Medical Holdings Inc

0.58 USD 0.05 (7.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XTNT ha avuto una variazione del -7.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.55 e ad un massimo di 0.66.

Segui le dinamiche di Xtant Medical Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.55 0.66
Intervallo Annuale
0.33 0.78
Chiusura Precedente
0.63
Apertura
0.64
Bid
0.58
Ask
0.88
Minimo
0.55
Massimo
0.66
Volume
236
Variazione giornaliera
-7.94%
Variazione Mensile
-7.94%
Variazione Semestrale
18.37%
Variazione Annuale
-12.12%
