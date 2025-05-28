Valute / XTNT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XTNT: Xtant Medical Holdings Inc
0.58 USD 0.05 (7.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XTNT ha avuto una variazione del -7.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.55 e ad un massimo di 0.66.
Segui le dinamiche di Xtant Medical Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XTNT News
- Xtant Medical at H.C. Wainwright: Strategic Growth and Market Expansion
- Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xtant Medical earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- Companion Spine to acquire Paradigm Spine from Xtant Medical
- Xtant Medical to sell spinal implant assets to Companion Spine
- Xtant Medical launches OsteoFactor Pro for bone repair
Intervallo Giornaliero
0.55 0.66
Intervallo Annuale
0.33 0.78
- Chiusura Precedente
- 0.63
- Apertura
- 0.64
- Bid
- 0.58
- Ask
- 0.88
- Minimo
- 0.55
- Massimo
- 0.66
- Volume
- 236
- Variazione giornaliera
- -7.94%
- Variazione Mensile
- -7.94%
- Variazione Semestrale
- 18.37%
- Variazione Annuale
- -12.12%
21 settembre, domenica