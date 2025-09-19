Währungen / SPWRW
SPWRW
0.2700 USD 0.0049 (1.85%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPWRW hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2700 bis zu einem Hoch von 0.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2700 0.3000
Jahresspanne
0.0500 0.4590
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2651
- Eröffnung
- 0.2854
- Bid
- 0.2700
- Ask
- 0.2730
- Tief
- 0.2700
- Hoch
- 0.3000
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- -3.57%
- 6-Monatsänderung
- 12.50%
- Jahresänderung
- 12.50%
