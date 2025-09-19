KurseKategorien
Währungen / SPWRW
SPWRW

0.2700 USD 0.0049 (1.85%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPWRW hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2700 bis zu einem Hoch von 0.3000 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.2700 0.3000
Jahresspanne
0.0500 0.4590
Vorheriger Schlusskurs
0.2651
Eröffnung
0.2854
Bid
0.2700
Ask
0.2730
Tief
0.2700
Hoch
0.3000
Volumen
11
Tagesänderung
1.85%
Monatsänderung
-3.57%
6-Monatsänderung
12.50%
Jahresänderung
12.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K