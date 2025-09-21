QuotazioniSezioni
Valute / SPWRW
Tornare a Azioni

SPWRW

0.2800 USD 0.0100 (3.70%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SPWRW ha avuto una variazione del 3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2781 e ad un massimo di 0.3260.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.2781 0.3260
Intervallo Annuale
0.0500 0.4590
Chiusura Precedente
0.2700
Apertura
0.3260
Bid
0.2800
Ask
0.2830
Minimo
0.2781
Massimo
0.3260
Volume
4
Variazione giornaliera
3.70%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
16.67%
Variazione Annuale
16.67%
21 settembre, domenica