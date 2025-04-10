Währungen / KTTA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KTTA: Pasithea Therapeutics Corp
0.71 USD 0.01 (1.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KTTA hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.70 bis zu einem Hoch von 0.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pasithea Therapeutics Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTTA News
- Pasithea advances to second dose cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea completes enrollment of first cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea Therapeutics schedules 2025 annual meeting for September 3
- Pasithea Therapeutics Appoints Expert in ETS2-driven Inflammatory Disease to Scientific Advisory Board
- Pasithea reports promising phase 1 results for cancer drug
- Pasithea’s PAS-004 shows promise in inflammatory disease study
- Pasithea Therapeutics CEO sells shares worth $792
- Pasithea Therapeutics Drug Shows Tumor Reduction In Pancreatic Cancer, Strong Early Trial Results - Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
Tagesspanne
0.70 0.73
Jahresspanne
0.65 5.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.72
- Eröffnung
- 0.71
- Bid
- 0.71
- Ask
- 1.01
- Tief
- 0.70
- Hoch
- 0.73
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- -13.41%
- 6-Monatsänderung
- -44.53%
- Jahresänderung
- -86.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K