통화 / KTTA
KTTA: Pasithea Therapeutics Corp
0.73 USD 0.01 (1.39%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KTTA 환율이 오늘 1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.70이고 고가는 0.73이었습니다.
Pasithea Therapeutics Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KTTA News
- Pasithea advances to second dose cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea completes enrollment of first cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea Therapeutics schedules 2025 annual meeting for September 3
- Pasithea Therapeutics Appoints Expert in ETS2-driven Inflammatory Disease to Scientific Advisory Board
- Pasithea reports promising phase 1 results for cancer drug
- Pasithea’s PAS-004 shows promise in inflammatory disease study
- Pasithea Therapeutics CEO sells shares worth $792
- Pasithea Therapeutics Drug Shows Tumor Reduction In Pancreatic Cancer, Strong Early Trial Results - Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
일일 변동 비율
0.70 0.73
년간 변동
0.65 5.45
- 이전 종가
- 0.72
- 시가
- 0.71
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- 저가
- 0.70
- 고가
- 0.73
- 볼륨
- 100
- 일일 변동
- 1.39%
- 월 변동
- -10.98%
- 6개월 변동
- -42.97%
- 년간 변동율
- -86.36%
20 9월, 토요일