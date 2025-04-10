货币 / KTTA
KTTA: Pasithea Therapeutics Corp
0.72 USD 0.02 (2.70%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KTTA汇率已更改-2.70%。当日，交易品种以低点0.70和高点0.74进行交易。
关注Pasithea Therapeutics Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KTTA新闻
日范围
0.70 0.74
年范围
0.65 5.45
- 前一天收盘价
- 0.74
- 开盘价
- 0.73
- 卖价
- 0.72
- 买价
- 1.02
- 最低价
- 0.70
- 最高价
- 0.74
- 交易量
- 57
- 日变化
- -2.70%
- 月变化
- -12.20%
- 6个月变化
- -43.75%
- 年变化
- -86.54%
