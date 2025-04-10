Valute / KTTA
KTTA: Pasithea Therapeutics Corp
0.73 USD 0.01 (1.39%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KTTA ha avuto una variazione del 1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.70 e ad un massimo di 0.73.
Segui le dinamiche di Pasithea Therapeutics Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KTTA News
- Pasithea advances to second dose cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea completes enrollment of first cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea Therapeutics schedules 2025 annual meeting for September 3
- Pasithea Therapeutics Appoints Expert in ETS2-driven Inflammatory Disease to Scientific Advisory Board
- Pasithea reports promising phase 1 results for cancer drug
- Pasithea’s PAS-004 shows promise in inflammatory disease study
- Pasithea Therapeutics CEO sells shares worth $792
- Pasithea Therapeutics Drug Shows Tumor Reduction In Pancreatic Cancer, Strong Early Trial Results - Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
Intervallo Giornaliero
0.70 0.73
Intervallo Annuale
0.65 5.45
- Chiusura Precedente
- 0.72
- Apertura
- 0.71
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Minimo
- 0.70
- Massimo
- 0.73
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- 1.39%
- Variazione Mensile
- -10.98%
- Variazione Semestrale
- -42.97%
- Variazione Annuale
- -86.36%
21 settembre, domenica