Валюты / KTTA
KTTA: Pasithea Therapeutics Corp
0.74 USD 0.03 (3.90%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KTTA за сегодня изменился на -3.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.72, а максимальная — 0.77.
Следите за динамикой Pasithea Therapeutics Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KTTA
- Pasithea advances to second dose cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea completes enrollment of first cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea Therapeutics schedules 2025 annual meeting for September 3
- Pasithea Therapeutics Appoints Expert in ETS2-driven Inflammatory Disease to Scientific Advisory Board
- Pasithea reports promising phase 1 results for cancer drug
- Pasithea’s PAS-004 shows promise in inflammatory disease study
- Pasithea Therapeutics CEO sells shares worth $792
- Pasithea Therapeutics Drug Shows Tumor Reduction In Pancreatic Cancer, Strong Early Trial Results - Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
Дневной диапазон
0.72 0.77
Годовой диапазон
0.65 5.45
- Предыдущее закрытие
- 0.77
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.74
- Ask
- 1.04
- Low
- 0.72
- High
- 0.77
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- -3.90%
- Месячное изменение
- -9.76%
- 6-месячное изменение
- -42.19%
- Годовое изменение
- -86.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.