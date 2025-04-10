Moedas / KTTA
KTTA: Pasithea Therapeutics Corp
0.72 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KTTA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.70 e o mais alto foi 0.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Pasithea Therapeutics Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KTTA Notícias
- Pasithea advances to second dose cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea completes enrollment of first cohort in NF1 clinical trial
- Pasithea Therapeutics schedules 2025 annual meeting for September 3
- Pasithea Therapeutics Appoints Expert in ETS2-driven Inflammatory Disease to Scientific Advisory Board
- Pasithea reports promising phase 1 results for cancer drug
- Pasithea’s PAS-004 shows promise in inflammatory disease study
- Pasithea Therapeutics CEO sells shares worth $792
- Pasithea Therapeutics Drug Shows Tumor Reduction In Pancreatic Cancer, Strong Early Trial Results - Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
- Crude Oil Falls Over 4%; Keros Therapeutics Shares Jump - CarMax (NYSE:KMX), Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS)
- Dow Tumbles Over 800 Points; US Inflation Rate Falls In March - Damon (NASDAQ:DMN), Pasithea Therapeutics (NASDAQ:KTTA)
Faixa diária
0.70 0.73
Faixa anual
0.65 5.45
- Fechamento anterior
- 0.72
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Low
- 0.70
- High
- 0.73
- Volume
- 81
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -12.20%
- Mudança de 6 meses
- -43.75%
- Mudança anual
- -86.54%
