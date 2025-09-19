Währungen / HYAC
HYAC: Haymaker Acquisition Corp 4 Class A
11.21 USD 0.03 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYAC hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.21 bis zu einem Hoch von 11.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Haymaker Acquisition Corp 4 Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.21 11.21
Jahresspanne
10.66 11.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.24
- Eröffnung
- 11.21
- Bid
- 11.21
- Ask
- 11.51
- Tief
- 11.21
- Hoch
- 11.21
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -0.09%
- 6-Monatsänderung
- 2.56%
- Jahresänderung
- 5.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K