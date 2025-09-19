クォートセクション
HYAC: Haymaker Acquisition Corp 4 Class A

11.21 USD 0.03 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HYACの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり11.21の安値と11.21の高値で取引されました。

Haymaker Acquisition Corp 4 Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
11.21 11.21
1年のレンジ
10.66 11.24
以前の終値
11.24
始値
11.21
買値
11.21
買値
11.51
安値
11.21
高値
11.21
出来高
1
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
-0.09%
6ヶ月の変化
2.56%
1年の変化
5.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K