HYAC: Haymaker Acquisition Corp 4 Class A

11.21 USD 0.03 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HYAC ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.21 e ad un massimo di 11.21.

Segui le dinamiche di Haymaker Acquisition Corp 4 Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.21 11.21
Intervallo Annuale
10.66 11.24
Chiusura Precedente
11.24
Apertura
11.21
Bid
11.21
Ask
11.51
Minimo
11.21
Massimo
11.21
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
2.56%
Variazione Annuale
5.16%
21 settembre, domenica