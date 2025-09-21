Valute / HYAC
HYAC: Haymaker Acquisition Corp 4 Class A
11.21 USD 0.03 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HYAC ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.21 e ad un massimo di 11.21.
Segui le dinamiche di Haymaker Acquisition Corp 4 Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.21 11.21
Intervallo Annuale
10.66 11.24
- Chiusura Precedente
- 11.24
- Apertura
- 11.21
- Bid
- 11.21
- Ask
- 11.51
- Minimo
- 11.21
- Massimo
- 11.21
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- -0.09%
- Variazione Semestrale
- 2.56%
- Variazione Annuale
- 5.16%
21 settembre, domenica