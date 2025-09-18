Divisas / HYAC
HYAC: Haymaker Acquisition Corp 4 Class A
11.24 USD 0.01 (0.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HYAC de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.23, mientras que el máximo ha alcanzado 11.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Haymaker Acquisition Corp 4 Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
11.23 11.24
Rango anual
10.66 11.24
- Cierres anteriores
- 11.23
- Open
- 11.23
- Bid
- 11.24
- Ask
- 11.54
- Low
- 11.23
- High
- 11.24
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- 0.18%
- Cambio a 6 meses
- 2.84%
- Cambio anual
- 5.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B