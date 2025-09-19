KurseKategorien
EXE

98.89 USD 0.79 (0.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EXE hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.07 bis zu einem Hoch von 101.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
98.07 101.00
Jahresspanne
81.66 123.34
Vorheriger Schlusskurs
99.68
Eröffnung
100.25
Bid
98.89
Ask
99.19
Tief
98.07
Hoch
101.00
Volumen
10.547 K
Tagesänderung
-0.79%
Monatsänderung
3.05%
6-Monatsänderung
-11.24%
Jahresänderung
20.30%
