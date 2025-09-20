Valute / EXE
EXE
98.50 USD 0.39 (0.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EXE ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.39 e ad un massimo di 99.08.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
97.39 99.08
Intervallo Annuale
81.66 123.34
- Chiusura Precedente
- 98.89
- Apertura
- 98.82
- Bid
- 98.50
- Ask
- 98.80
- Minimo
- 97.39
- Massimo
- 99.08
- Volume
- 10.505 K
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- 2.65%
- Variazione Semestrale
- -11.59%
- Variazione Annuale
- 19.83%
20 settembre, sabato