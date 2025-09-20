QuotazioniSezioni
98.50 USD 0.39 (0.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EXE ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.39 e ad un massimo di 99.08.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
97.39 99.08
Intervallo Annuale
81.66 123.34
Chiusura Precedente
98.89
Apertura
98.82
Bid
98.50
Ask
98.80
Minimo
97.39
Massimo
99.08
Volume
10.505 K
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
2.65%
Variazione Semestrale
-11.59%
Variazione Annuale
19.83%
20 settembre, sabato