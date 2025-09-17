КотировкиРазделы
EXE
EXE

97.52 USD 1.94 (2.03%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EXE за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.68, а максимальная — 97.94.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
94.68 97.94
Годовой диапазон
81.66 123.34
Предыдущее закрытие
95.58
Open
95.94
Bid
97.52
Ask
97.82
Low
94.68
High
97.94
Объем
11.690 K
Дневное изменение
2.03%
Месячное изменение
1.63%
6-месячное изменение
-12.47%
Годовое изменение
18.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.