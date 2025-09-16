KurseKategorien
DOGUSD
DOGUSD: Dogecoin USD

0.26458 USD 0.01522 (5.44%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von DOGUSD hat sich heute um -5.44% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.26288 USD bis zum Hoch von 0.28468 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Dogecoin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Dogecoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.26288 0.28468
Jahresspanne
0.10014 0.48351
Vorheriger Schlusskurs
0.27980
Eröffnung
0.27980
Bid
0.26458
Ask
0.26488
Tief
0.26288
Hoch
0.28468
Volumen
112.408 K
Tagesänderung
-5.44%
Monatsänderung
22.26%
6-Monatsänderung
60.80%
Jahresänderung
124.43%
