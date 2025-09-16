Währungen / DOGUSD
DOGUSD: Dogecoin USD
0.26458 USD 0.01522 (5.44%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von DOGUSD hat sich heute um -5.44% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.26288 USD bis zum Hoch von 0.28468 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Dogecoin vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Dogecoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOGUSD News
Tagesspanne
0.26288 0.28468
Jahresspanne
0.10014 0.48351
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.27980
- Eröffnung
- 0.27980
- Bid
- 0.26458
- Ask
- 0.26488
- Tief
- 0.26288
- Hoch
- 0.28468
- Volumen
- 112.408 K
- Tagesänderung
- -5.44%
- Monatsänderung
- 22.26%
- 6-Monatsänderung
- 60.80%
- Jahresänderung
- 124.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K