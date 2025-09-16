통화 / DOGUSD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DOGUSD: Dogecoin USD
0.26509 USD 0.01471 (5.26%)
부문: 암호화폐 베이스: 수익 통화: US Dollar
DOGUSD 가격이 당일 -5.26%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 0.26288 USD와 고가 0.28468 USD로 거래되었습니다
도지 코인 vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 도지코인 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOGUSD News
- Dogecoin Ready To Bark Again? Analyst Sees Path To $0.45
- Here’s How Much Dogecoin Whales Bought In Only One Week
- Analyst Unveils 3-Month Prediction For Bitcoin, XRP, And Dogecoin – It’s Very Bullish
- Why Dogecoin (DOGE) may be entering a new parabolic bull run
- Opinion: ‘I was fearful.’ How this father learned to take crypto advice from his adult child
- Dogecoin On Edge — 2.5 Days Remain To Lock In Breakout Springboard
- Crypto Analyst Tells Dogecoin Investors To Stay Sharp Amid Historical Bullish Setup
- Massive Dogecoin Upside? Analyst Eye 111% DOGE Breakout Despite Heavy Selling
- REX Shares debuts first XRP and Dogecoin ETFs in the US
- The OG meme coin just got its very own ETF
- Opinion: Social Security’s dead people and Medicare’s fraudsters: real. But stopping them won’t rescue the federal budget.
- Sanctioned Iraq flocks to Dogecoin as U.S. ETF debuts: ‘Tired of holding…'
- Dogecoin Is Still Here—And Now There's an ETF That Tracks It
- Analyst Sets $5 Target For The Dogecoin Price If This Happens
- Dogecoin Down 13% As Whales Distribute $181 Million In DOGE
- Meme Coins Price Prediction: DOGE, SHIB, and PEPE brace for rally
- Dogecoin Supply Set To Rise Again: How Much DOGE Is Being Unlocked?
- How to trade Dogecoin before and after the Fed rate meeting
- Is The Dogecoin Bottom In? Confluence Of Signals Says Yes
- Dogecoin Price Eyes 1,250% Surge To $3.5 – Here’s The Roadmap
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Bloomberg Analysts Hint at XRP and Dogecoin ETFs, Here’s What It Means for Investors
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- 연준 FOMC 앞두고 비트코인 보합세, 이더리움·도지코인·XRP 하락
일일 변동 비율
0.26288 0.28468
년간 변동
0.10014 0.48351
- 이전 종가
- 0.27980
- 시가
- 0.27980
- Bid
- 0.26509
- Ask
- 0.26539
- 저가
- 0.26288
- 고가
- 0.28468
- 볼륨
- 120.633 K
- 일일 변동
- -5.26%
- 월 변동
- 22.50%
- 6개월 변동
- 61.11%
- 년간 변동율
- 124.86%
20 9월, 토요일