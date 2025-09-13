КотировкиРазделы
DOGUSD
DOGUSD: Dogecoin USD

0.26628 USD 0.00062 (0.23%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость DOGUSD за сегодня изменилась на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.26358 USD, а максимальная — 0.27178 USD.

Следите за динамикой цен на Догикоин (Dogecoin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Догикоин (Dogecoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.26358 0.27178
Годовой диапазон
0.10014 0.48351
Предыдущее закрытие
0.26690
Open
0.26691
Bid
0.26628
Ask
0.26658
Low
0.26358
High
0.27178
Объем
72.956 K
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
23.05%
6-месячное изменение
61.83%
Годовое изменение
125.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.