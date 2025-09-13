Валюты / DOGUSD
DOGUSD: Dogecoin USD
0.26628 USD 0.00062 (0.23%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость DOGUSD за сегодня изменилась на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.26358 USD, а максимальная — 0.27178 USD.
Следите за динамикой цен на Догикоин (Dogecoin) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Догикоин (Dogecoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.26358 0.27178
Годовой диапазон
0.10014 0.48351
- Предыдущее закрытие
- 0.26690
- Open
- 0.26691
- Bid
- 0.26628
- Ask
- 0.26658
- Low
- 0.26358
- High
- 0.27178
- Объем
- 72.956 K
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 23.05%
- 6-месячное изменение
- 61.83%
- Годовое изменение
- 125.87%
