DOGUSD: Dogecoin USD

0.26509 USD 0.01471 (5.26%)
Sektör: Kripto para Baz: Kâr para birimi: US Dollar

DOGUSD fiyatı bugün -5.26% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 0.26288 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.28468 USD aralığında işlem gördü.

Dogecoin vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Dogecoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.26288 0.28468
Yıllık aralık
0.10014 0.48351
Önceki kapanış
0.27980
Açılış
0.27980
Satış
0.26509
Alış
0.26539
Düşük
0.26288
Yüksek
0.28468
Hacim
120.633 K
Günlük değişim
-5.26%
Aylık değişim
22.50%
6 aylık değişim
61.11%
Yıllık değişim
124.86%
21 Eylül, Pazar