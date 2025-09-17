DOGUSD fiyatı bugün -5.26% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 0.26288 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.28468 USD aralığında işlem gördü.

Dogecoin vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Dogecoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.