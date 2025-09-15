CotizacionesSecciones
DOGUSD
DOGUSD: Dogecoin USD

0.28022 USD 0.01195 (4.45%)
Sector: Criptodivisa Básica: Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de DOGUSD de hoy ha cambiado un 4.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.26667 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.28556 USD.

Siga la dinámica de los precios en Dogecoin vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dogecoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.26667 0.28556
Rango anual
0.10014 0.48351
Cierres anteriores
0.26827
Open
0.26827
Bid
0.28022
Ask
0.28052
Low
0.26667
High
0.28556
Volumen
72.434 K
Cambio diario
4.45%
Cambio mensual
29.49%
Cambio a 6 meses
70.31%
Cambio anual
137.70%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B