Copy Trade MT4

Copy Trade EA (Expert Advisor) ist eine Art automatisierte Handelssoftware, die Anlegern helfen kann, die Handelsstrategien und -operationen anderer Händler automatisch zu kopieren, um ähnliche Handelsergebnisse wie diese zu erzielen. Die Software basiert auf der MetaTrader-Plattform und verfügt über einfach zu bedienende, effiziente, flexible und anpassungsfähige Funktionen, die Anlegern eine Komplettlösung für den automatisierten Handel bieten.

Die Software unterstützt eine breite Palette von Handelsarten, einschließlich Forex, Rohstoffe, Aktien und Indizes. Die wichtigsten Funktionen sind:

Copy Trading: Die Software kann die Handelsoperationen anderer Händler im Echtzeitmodus kopieren und automatisch auf Ihr Konto übertragen. Sie können auswählen, welchen Händlern Sie folgen möchten, basierend auf der historischen Performance anderer Händler, und das Kopierverhältnis und die Risikomanagement-Strategie so einstellen, dass sie Ihren Investitionsanforderungen entsprechen.

Risikomanagement: Die Software unterstützt eine Vielzahl von Risikomanagement-Strategien wie Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Limit-Orders, die den Anlegern helfen können, das Risiko zu minimieren und ihr Kapital zu schützen. Darüber hinaus bietet die Software Echtzeit-Handelsberichte und Handelsstatistiken, mit denen Anleger ihr Handelsverhalten analysieren und anpassen können.

Benutzerdefinierte Einstellungen: Die Software unterstützt benutzerdefinierte Einstellungen, darunter Kopierverhältnisse, Handelsvolumina, Stop-Loss- und Trailing-Stop-Abstände, Handelszeiten und andere Parameter. Diese benutzerdefinierten Einstellungen können entsprechend den Präferenzen und der Risikotoleranz des Anlegers angepasst werden.

Effizienter Betrieb: Die Software basiert auf der MetaTrader-Plattform, die effizient, flexibel und anpassungsfähig ist. Die Software unterstützt eine Vielzahl von Handelsmethoden, darunter den manuellen Handel, den automatisierten Handel und den programmierten Handel, um den unterschiedlichen Handelsanforderungen der Anleger gerecht zu werden.

Kurz gesagt, Copy Trade EA ist eine leistungsstarke automatisierte Handelssoftware, die Anlegern helfen kann, die Handelsstrategien und Operationen anderer Händler zu kopieren und den Handel zu automatisieren, um die Handelseffizienz und das Risikomanagement zu verbessern.

Hauptmerkmale:

1. anpassbares Handelsverhältnis: Die Software kann das Handelsverhältnis anpassen, Anleger können das Verhältnis der folgenden Händler entsprechend ihrem Kapital und ihrer Risikotoleranz festlegen. Dies ermöglicht es den Anlegern, ihr Risiko und ihr Geldmanagement besser zu kontrollieren.

2) Einstellung von Stop-Loss und Trailing-Stop: Die Software unterstützt Stop-Loss- und Trailing-Stop-Funktionen, die den Anlegern helfen können, das Handelsrisiko zu minimieren. Nach der Einstellung von Stop-Loss und Trailing-Stop wird die Software die Position automatisch schließen, wenn die Transaktion das voreingestellte Stop-Loss-Niveau oder Trailing-Stop-Niveau erreicht.

3. unterstützt eine Vielzahl von Handelsvarianten: Die Software unterstützt eine Vielzahl von Handelsvarianten, einschließlich Devisen, Rohstoffe, Aktien und Indizes. Dies ermöglicht den Anlegern eine größere Auswahl an Händlern zu folgen, und in mehreren Märkten zu erreichen automatischen Handel.

4. unterstützt eine Vielzahl von Handelsmethoden: Die Software unterstützt eine Vielzahl von Handelsmethoden, einschließlich des manuellen Handels, des automatischen Handels und des programmierten Handels. Die Anleger können die Handelsmethode wählen, die ihren Bedürfnissen und ihrem Handelsniveau entspricht.

5) Echtzeitberichte und -statistiken: Die Software bietet Echtzeitberichte und -statistiken, so dass die Anleger jederzeit ihre Handelshistorie, Handelsstatistiken und Kontoübersicht einsehen können. Dies ermöglicht den Anlegern ein besseres Verständnis ihres Handelsverhaltens und ihrer Handelsergebnisse zur Analyse und Anpassung.

Es ist zu beachten, dass Copy Trade EA den Kauf von zwei Versionen erfordert, für die Plattformen MT4 und MT5. Das liegt daran, dass diese beiden Plattformen unterschiedliche Programmiersprachen und API-Schnittstellen haben, so dass unterschiedliche Versionen benötigt werden, um sich an die verschiedenen Plattformen anzupassen. Anleger können je nach ihren Handelsbedürfnissen und Plattformen die passende Version wählen.

Die Bedienung von Copy Trade EA ist sehr einfach und bequem, Anleger müssen nur die folgenden Schritte befolgen:

1. herunterladen und installieren Copy Trade EA: Anleger können Copy Trade EA von der offiziellen Website oder vom MT4/MT5-Markt herunterladen und installieren.

2) Handelsparameter konfigurieren: Anleger können die Parameter für die folgenden Trades entsprechend ihren Handelsbedürfnissen und den Handelssignalen der Händler einstellen, wie z. B. Handelsquoten, Stop-Loss, Trailing-Stops usw.

3) Copy Trade EA starten: Anleger können Copy Trade EA im MT4- oder MT5-Terminal starten und sich in ihr Handelskonto einloggen.

4) Auswahl der zu verfolgenden Trader: Anleger können die Trader auswählen, denen sie in Copy Trade EA folgen möchten, und beginnen, die Trades automatisch zu verfolgen.

5. die Handelsergebnisse in Echtzeit einsehen: Die Anleger können ihre Handelsergebnisse und die Kontoübersicht jederzeit einsehen, um sie zu analysieren und Anpassungen vorzunehmen.

Insgesamt ist Copy Trade EA sehr einfach und bequem zu bedienen, und die Anleger können in wenigen einfachen Schritten automatisch Trades verfolgen. Darüber hinaus bietet die Software detaillierte Anleitungen und technischen Support, um den Anlegern zu helfen, das Beste aus der Software herauszuholen.


Die MT5-Version kann über diese Links erworben werden, und die MT4- und MT5-Versionen können miteinander kommunizieren und Trades kopieren.

https://www.mql5.com/zh/market/product/95278


