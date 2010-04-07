Copy Trade MT4

Copy Trade EA（Expert Advisor）是一种自动交易软件，可以帮助投资者自动复制其他交易者的交易策略和操作，从而获得类似于其它交易者的交易结果。该软件基于MetaTrader平台，具有易于使用、高效、灵活和自适应的特点，为投资者提供了自动化交易的一站式解决方案。

该软件支持多种交易品种，包括外汇、商品、股票和指数。其主要功能包括：

复制交易：该软件可以在实时模式下复制其他交易者的交易操作，自动将交易操作应用到您的账户中。您可以根据其他交易者的历史表现选择要跟随的交易者，并设置复制比例和风险管理策略，以满足您的投资需求。

风险管理：该软件支持多种风险管理策略，如止损、追踪止损和限价订单，可以帮助投资者最大限度地降低风险和保护资金。此外，该软件还提供了实时的交易报告和交易统计信息，以便投资者对其交易行为进行分析和调整。

自定义设置：该软件支持用户自定义设置，包括复制比例、交易量、止损和追踪止损距离、交易时间和其他参数。这些自定义设置可以根据投资者的偏好和风险承受能力进行调整。

高效运行：该软件基于MetaTrader平台，具有高效、灵活和自适应的特点。该软件支持多种交易方式，包括手动交易、自动交易和程序化交易，以适应投资者的不同交易需求。

总之，Copy Trade EA是一款功能强大的自动化交易软件，可以帮助投资者轻松复制其他交易者的交易策略和操作，并实现自动化交易，提高交易效率和风险管理能力。

主要功能：

1.可自定义交易比例：该软件可以自定义交易比例，投资者可以根据其资金和风险承受能力来设置跟随交易者的比例。这样投资者可以更好地控制自己的风险和资金管理。

2.可设置止损和追踪止损：该软件支持止损和追踪止损功能，可以帮助投资者最大程度地降低交易风险。在设置了止损和追踪止损之后，当交易达到预设的止损位或追踪止损位时，该软件将自动平仓。

3.支持多种交易品种：该软件支持多种交易品种，包括外汇、商品、股票和指数。这使得投资者可以更广泛地选择跟随的交易者，并在多个市场中实现自动交易。

4.支持多种交易方式：该软件支持多种交易方式，包括手动交易、自动交易和程序化交易。投资者可以根据自己的交易需求和交易水平选择适合自己的交易方式。

5.实时报告和统计：该软件提供实时报告和统计功能，投资者可以随时查看自己的交易历史、交易统计信息和账户概览。这使得投资者可以更好地了解自己的交易行为和交易结果，以便进行分析和调整。

需要注意的是，Copy Trade EA需要购买两个版本，分别适用于MT4和MT5平台。这是因为这两个平台具有不同的编程语言和API接口，所以需要不同的版本来适配不同的平台。投资者可以根据自己的交易需求和平台选择相应的版本。

Copy Trade EA的运行非常简单方便，投资者只需按照以下步骤进行即可：

1.下载并安装Copy Trade EA：投资者可以在官方网站或MT4/MT5市场中下载并安装Copy Trade EA。

2.配置交易参数：投资者可以根据自己的交易需求和交易者的交易信号设置跟随交易的参数，如交易比例、止损、追踪止损等。

3.启动Copy Trade EA：投资者可以在MT4或MT5终端中启动Copy Trade EA，并登录到自己的交易账户。

4.选择跟随的交易者：投资者可以在Copy Trade EA中选择自己想要跟随的交易者，并开始自动跟随交易。

5.实时查看交易结果：投资者可以随时查看自己的交易结果和账户概览，以便进行分析和调整。

总的来说，Copy Trade EA的运行非常简单方便，投资者只需通过几个简单的步骤就可以实现自动跟随交易。此外，该软件还提供了详细的使用说明和技术支持，以帮助投资者更好地使用该软件。


MT5 版本可以通过些链接购买，MT4版本和MT5版本能够互相通信，并复制交易。

https://www.mql5.com/zh/market/product/95278


凡购买本跟单工具后，请自行下载跟单发送端EA，点击下载

おすすめのプロダクト
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
エキスパート
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
TradePanel Manager
Lungile Mpofu
ユーティリティ
Trade Panel Manager EA   is an MT4 Trade Management trading system which open trades using Buttons on the Chart. The EA will open and close trades by a simple one click on the button. It accept Market Orders and Stop Orders. The trader set lot size, Take profit and Stop loss manually and then click the button of choice. This Trade Panel Manager only close and delete pending orders which were opened by it ONLY. It will not close other trades by other EAs. This is not Automated EA. One has to clic
Auto Breakeven MT4
Volodymyr Hrybachov
ユーティリティ
損益分岐点レベルを自動的に設定するためのユーティリティで、指定された距離を通過するときに取引を損益分岐点に転送します。リスクを最小限に抑えることができます。トレーダーのためにプロのトレーダーによって作成されました。ユーティリティは、トレーダーが手動で、またはアドバイザーを使用して開いたすべての成行注文で機能します。魔法数で取引をフィルタリングできます。ユーティリティは、同時に任意の数の注文を処理できます。 MT5バージョン https://www.mql5.com/ru/market/product/57077 ユーティリティでできること： 1ピップから仮想ブレークイーブンレベルを設定 損益分岐点の実際のレベルを設定する 各注文を個別に処理します（ブレークイーブンレベルは注文ごとに個別に設定されます） 一方向注文のバスケットで作業します（損益分岐レベルはすべての注文に共通に設定され、購入と販売は別々に設定されます） 双方向注文のバスケットを操作します（ブレークイーブンレベルはすべての注文に共通に設定されており、一緒に購入と販売を行います） テストと作業には、チャートのボタンを使
Trading assistant in parts of closing positions
Roman Shiredchenko
ユーティリティ
A trader's assistant that closes positions in parts with a simple trail to take the optimal profit size when the price of the symbol moves towards the position (s). Initially, the stop loss is moved to breakeven + (the so-called breakeven greed level) - this is when the price closes the stop-loss position during the reverse movement and as a result some profit will still be received. Further, while maintaining the movement in the direction of the position, it is closed in parts on price rollback
DAX H1 3stars
Marek Kupka
エキスパート
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
エキスパート
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
ユーティリティ
Trade Assistant Expert TF MT4 The Trade Management Assistant is a specialized Expert Advisor (EA) designed to streamline capital allocation and strengthen risk control within the MetaTrader 4 (MT4) platform. This EA offers an intuitive on-screen control panel that enables smooth trade execution, enhanced risk management, and efficient capital distribution. It also includes essential automated functions such as breakeven adjustment and a Trailing Stop mechanism to improve trade protection.   Key
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
ユーティリティ
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
Close by percentage MT4
Konstantin Kulikov
ユーティリティ
Hello friends. I wrote this utility specifically for use in my profile with a large number of Expert Advisors and sets ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ). Now, in order to limit losses on the account, there is no need to change the "Close_positions_at_percentage_of_loss" parameter on each chart. Just open one additional chart, attach this utility and set the desired percentage for closing all trades on the account. The utility has the following function
Close at Specific Time for MT4
Christian Paul Anasco
ユーティリティ
Close all trades at the specified hour and minute! Once the specified time is hit, all orders will be automatically closed. ========================================== INPUTS: Closing type:   Set to specify if you wanted to close all of the trades on the account or just the trades under the current chart symbol. Closing hour:   Set the exact closing hour. Closing minute:   Set the exact closing minute. If current time is equal or more than the closing minute and is equal to closing hour, then all
Trader Evolution MT4
Siarhei Vashchylka
5 (2)
ユーティリティ
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
ユーティリティ
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Ride of the Day Scalper
Segundo Calvo Munoz
2 (1)
エキスパート
'Ride of the Day' is a Scalper EA which identifies breaking points in the price such as support/resistances and allocate a potential trigger to open a position in the same direction than the price... these are expected to open and close quickly, as part of a Scalper behavior. All potential positions not triggered, will expire themselves as per Market Schedule Parameters. Remind, it is a Scalper, so give it time to reach good Market conditions and it will grow exponentially with the appropriated
BreakEven Grid Utility for MT4
Sergey Batudayev
ユーティリティ
BreakEven Grid Utility for MT4 BreakEven Grid is a powerful utility for manual trade management on the MetaTrader 4 platform. It provides a convenient on-screen panel with buttons to help you manage your open positions with a single click.  Features: Set BE+Profit: Automatically sets Take Profit to breakeven + desired profit in pips or money. Close BUY/SELL: Instantly close all Buy or Sell orders for the current symbol. Close +$/-$/Old/New: Close only profitable, losing, oldest or newest tra
UPD1 Trade Panel Friendly MT4
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
ユーティリティ
MT4端末のための事前設定された注文と自動ロット計算と取引パネル。 注意：ストラテジーテスターではトレーディングパネルは機能しません（トレーリングストップのテストのみ）。 マニュアル, 説明, ライトデモのダウンロード. 成功したトレーダーは、自己規律と有能なお金の管理によって区別されます。 固定ロットを使用すると、危険にさらされます。 結局のところ、異なる時間枠には異なる距離があり、1つの不採算取引がいくつかの収益性の高い取引をカバーすることができます。 各トランザクションのストップロスが預金の1％を超えないように自動ロットを使用する場合は、この問題を解決します。 また、トレーダーは部分的な閉鎖、損益分岐点への取引の移転、トレーリングストップを使用し、チャート上の過去の取引を分析します。 十分なニュアンスがあるので、私は取引パネルを書くことにしました。 私の好みのために、それは非常に機能的で快適であることが判明しました。 取引パネルの機能 。 任意のアカウントと通貨での作業 。 ロット計算のための注文の視覚的なプリセット 。 ロット計算のための保留中の注文の視覚的なプリセット 。
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
ユーティリティ
「Grid Manual」は、注文のグリッドを操作するための取引パネルです。 ユーティリティはユニバーサルで、柔軟な設定と直感的なインターフェイスを備えています。 それは、損失を平均化する方向だけでなく、利益を増やす方向でも注文のグリッドで機能します。 トレーダーは注文のグリッドを作成して維持する必要はありません。 すべてが「Grid Manual」によって行われます。 注文を開くだけで十分であり、「Grid Manual」は注文のグリッドを自動的に作成し、非常に閉じるまでそれに付随します。 完全な説明とデモバージョン ここ。 ユーティリティの主な機能と機能 ユーティリティは、モバイル端末から開かれた注文を含め、あらゆる方法で開かれた注文を処理します。 「制限」と「停止」の2種類のグリッドで機能します。 グリッド間隔の計算には、固定と動的（ATRインジケーターに基づく）の2つの方法で機能します。 オープンオーダーグリッドの設定を変更できます。 チャート上の各注文グリッドの損益分岐点を表示します。 各注文グリッドの利益率を表示します。 ワンクリックでグリッドから収益性の高い注文を閉じるこ
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
エキスパート
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
DYJ GlobalTradeGameTheoryBullvsBear
Daying Cao
エキスパート
The DYJ GlobalTradeGameTheory( BullvsBear) is based on  indicator BullvsBear. It can be used for any currency pair and timeframe. The EA analyses multiple currencies and multiple time frames and picks the best entry points based on the in-built indicators BullsvsBears indicator. It also uses  Laguerre filtering false signals. We will now apply game theory strategy on the future of per currency instead of a price chart of history. This is one level higher. Dynamic Market game theory is a special
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
DoubleEverest
Eduard Khisamov
エキスパート
The DoubleEverest Expert Advisor is a pure, distilled idea. This automated EA follows its own unique mathematical algorithm. DoubleEverest : no indicators no martingale, locking, averaging, other risky money management techniques trades every day DoubleEverest catches the price in the European and American sessions. Considers the volatility and dynamics of the market. DoubleEverest places pending orders on the price extremes: of the past and current day, fractals, significant resistance and supp
Fever ESM
Evgenii Morozov
ユーティリティ
Trading Advisor for margin currency pairs and metals. Conservative trading of 100,000 units per 0.01 lot. The standard trade is 10,000 units per 0.01 lot. Aggressive trading with high risks of 1000 units per 0.01 lot. You can always pick up your starting lot.  The EA is fully automated, you only have to put up the initial lot depending on your initial deposit. The recommended timeframe is H1. 1. Test on any steam, iron and fuel oil 2. Try starting with convenient depots 3. When going into a dra
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
ユーティリティ
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
エキスパート
Monkey EA is fully automatic Expert Advisor for trading on GBPUSD . It based on Exponential Moving Average and Bollinger Bands. Monkey EA has been tested from year 2003 to March 2021 . You can download the demo and test it yourself. My test used the real tick data with 99,90% accuracy. I made Monte Carlo test with 200 simulations used too. Monkey EA offers hight profit factor  and small drawndown . All trades are covers by TakeProfit  and StopLoss ! Doesn't use Martingale or other dangerous star
SimpleOrderRepeater
iDeplo, Inc.
ユーティリティ
本エキスパートアドバイザ（EA）は、以下の条件をすべて満たした注文が決済された場合に、自動的に同一内容の注文を再設定します。 対象となるのは指値注文または逆指値注文で、必ずテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されているものです。 そして、その注文がTPまたはSLによって決済された際、同じロット数・価格・TP・SL・有効期限などの条件を引き継いだ注文を自動で再発注します。 これにより、一度設定した戦略を継続的に適用でき、裁量判断なしに取引を繰り返すことが可能となります。 ただし、ブローカーによっては再注文時にスリッページが発生する場合がありますので、必ずご利用環境をご確認の上、自己責任でお使いください。
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
ユーティリティ
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 – Download The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced tool designed for capital management, risk control, and streamlined trading within the MetaTrader 4 (MT4) platform. With its functional and specialized interface, this expert advisor allows traders to effortlessly set and manage Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels. In addition to simplifying trade execution, the tool provides features for defining acceptable risk, expected profit (R/R), and adv
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
エキスパート
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
Risk Order Panel
Aleksei Firsov
ユーティリティ
Risk Order Panel Торговая панель для выставления отложенных ордеров при ручной торговле. Панель позволяет не задумываться о расчетах параметров ордера, типа сделки, размера лота. При необходимости выставления ордера достаточно мышью определить точки входа, Stop Loss, Take Profit, указать сумму риска и нажать на кнопку выставления ордера. Всё остальное панель сделает сама. Основные возможности: Установка точек входа, Stop Loss, Take Profit путем перетаскивания линий прямо на графике. Автоматиче
Price Action PB EA mx
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
PRICE ACTION PB EA は、プライスアクションリサーチに基づいた優れた自動売買システムです！ これは「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーで、すべての取引作業をあなたに代わって行います！7つのセットファイルをご用意！ D1 timeframe ！ 取引アイデアは、有名な強力なプライスアクションパターンであるPinBarに基づいています！ Price Action PB EAは非常に優れた投資です。長年にわたり効果を発揮し、すべてのセットファイルはプラスの期待値を持っています！ テストと取引用のEAセットファイルをダウンロードしてください： AUDNZD Set_file EURCAD Set_file NZDJPY Set_file CADJPY Set_file AUDUSD Set_file GBPJPY Set_file GBPAUD Set_file EAの特徴： - EAは7通貨ペアで同時に実行できます。 - 多くのスキャルパーのように、高額な手数料で資金を無駄にすることはありません。 - 狭いスプレッド要件はありません。- どの口座でもEAを使
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネルからシグナルをコピーします（   ボットトークンや管理者権限は必要ありません  MT4に直接送信します。 ユーザーを考慮して設計され、必要な多くの機能を提供します この製品は使いやすく、ビジュアルに魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5バージョン | テレグラムバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドに移動してください。 ディスコードからMT4への送信はストラテジーテスターで動作しません。 ディスコード   からMT4への特徴 メンバーである任意のチャンネルからコピーします。ボットトークンやチャットIDは必要ありません リスク%または固定ロットを使用して取引します 特定のシンボルを除外します すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーで動作するはずです） 希望するときにのみシグナルをコピーするため
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
ユーティリティ
この製品は、ニュースタイム中にすべてのエキスパートアドバイザーと手動チャートをフィルタリングするため、急激な価格変動によるマニュアルトレードのセットアップの破壊や他のエキスパートアドバイザーによって入力された取引について心配する必要はありません。この製品には、ニュースのリリース前にオープンポジションとペンディングオーダーを処理できる完全な注文管理システムも付属しています。 The News Filter  を購入すると、将来のエキスパートアドバイザーのためにビルトインのニュースフィルターに頼る必要はなく、今後はすべてのエキスパートアドバイザーをここからフィルタリングできます。 ニュース選択 ニュースソースは、Forex Factoryの経済カレンダーから取得されます。 USD、EUR、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD、CNYなど、任意の通貨数に基づいて選択できます。 Non-Farm（NFP）、FOMC、CPIなどのキーワード識別に基づいて選択することもできます。 影響レベルによってフィルタリングするニュースを選択することができ、低、中、高の影響範囲から選択できます。
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
ユーティリティ
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
ユーティリティ
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
ユーティリティ
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
ユーティリティ
この 2 in 1 トレード マネージャーは、ローソク足のブレイクアウト取引に最適です。プルバック時に追加の指値注文を行うことで、取引のコストを平均化できます。これにより、すべてのポジションで最高の価格が得られ、勝利でより高い RR が得られます。リスクは、最後に閉じたローソク足の高さによって計算されます。取引アシスタント ボタンは、手動で発注されたすべての注文を管理するのに役立ちます。 任意の入力方法で使用します。価格アクションまたはインジケーター、およびあらゆる取引スタイルに対応。スキャルピング、日中取引、またはスイング取引。 特徴： 指値注文を使用してローソク足のブレイクアウトを取引します。 特別なコスト平均機能により、勝ちトレードの RR が増加します。 一度に受け付ける注文数を制限し、過剰取引を減らします。 ローソク足の時間枠ごとにリスクを計算し、ストップロスを設定するユニークな機能です。 テイクプロフィットを設定し、RRで部分利益を確保します。 ワンクリックでストップロスをエントリーに移動します。 ワンクリックで部分的なポジションをクローズします。 毎日の利益または損
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
ユーティリティ
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.75 (8)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。 このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。 この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5版 | Discord版 デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！ Telegram To MT4の特長 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認識するため
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
ユーティリティ
これは視覚的な取引パネルであり、取引を簡単に配置および管理し、人為的エラーを回避し、取引活動を強化するのに役立ちます。使いやすい視覚的なインターフェースと、健全なリスクおよび位置管理アプローチを組み合わせています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど使いやすい チャートから簡単に取引 正確なリスク管理との取引、手間のかからない 資本の保存が最優先事項です 気をつけずに利益を上げましょう できるだけ早くリスクのない取引をお楽しみください 開かれているすべての取引の自動トレーリングストップ 最初のストップロスは、取引が行われるとすぐに配置されます EAは、取引を行った後に次のタスクを実行します。 最初のストップロス/テイクプロフィットは自動的に配置されます できるだけ早くフリーライドにロックします（オプション） ストップロスを初めて損益分岐点に移動します（オプション） 停止するまで、希望の方法を使用してストップロスを追跡します その他のクールな機能は次のとおりです。 優れたターミナルアクティビティレポート
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
ユーティリティ
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Smart Trade Copier
Suvashish Halder
ユーティリティ
Smart Trade Copier is a high-performance trade copying solution designed for fast, accurate, and reliable synchronization between multiple MT4/5 platforms. It supports both local terminal copying and VPS/cloud-based trade replication, making it suitable for professional traders, prop firms, money managers, and signal providers. The system delivers near-instant execution with advanced filtering, risk control, and flexible lot management, while maintaining stability across different environments.
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
ユーティリティ
特定のストップロス レベルに基づいてポジション サイズやリスクを即座に計算できるツールは、プロのトレーダーと初心者のトレーダーの両方にとって重要です。 TRADE PRO 取引ユーティリティは、高速かつ正確な計算を提供し、時間的制約のある不安定な市場状況での意思決定を支援します。 MT5バージョン      /   追加の設置資材 主な機能: オリジナル。シンプル。効果的。 メインの取引パネルを開くためのユニークで便利な方法: チャートの右側にマウスを移動し、適切な方向をクリックして将来の注文を配置します。 市場注文のクイックセットアップ TRADE PROを使用して、残高または資本の割合でリスクレベルを設定するか、具体的なリスク額を指定します。チャート上でストップロスレベルを視覚的に定義することで、ツールが各通貨ペアの最適なポジションサイズを自動計算します。また、指定されたリスクリワード比率に基づいて、利益目標（テイクプロフィット）を自動的に設定することもできます。 複数の指値注文を出し、総リスクを分散します (グリッド モード)。 複数の売買取引を行う場合でも、グリッド戦略に従
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
ユーティリティ
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
作者のその他のプロダクト
Copy Trade
Zhang Yi
ユーティリティ
Copy Trade EA (Expert Advisor) is an automatic trading software that can help investors automatically replicate the trading strategies and operations of other traders, thus obtaining trading results similar to those of other traders. The software is based on the MetaTrader platform and has the characteristics of easy-to-use, efficient, flexible, and adaptive, providing investors with a one-stop solution for automated trading. The software supports multiple trading varieties, including Forex, com
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信