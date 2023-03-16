Copy Trade MT4

Copy Trade EA（Expert Advisor）是一种自动交易软件，可以帮助投资者自动复制其他交易者的交易策略和操作，从而获得类似于其它交易者的交易结果。该软件基于MetaTrader平台，具有易于使用、高效、灵活和自适应的特点，为投资者提供了自动化交易的一站式解决方案。

该软件支持多种交易品种，包括外汇、商品、股票和指数。其主要功能包括：

复制交易：该软件可以在实时模式下复制其他交易者的交易操作，自动将交易操作应用到您的账户中。您可以根据其他交易者的历史表现选择要跟随的交易者，并设置复制比例和风险管理策略，以满足您的投资需求。

风险管理：该软件支持多种风险管理策略，如止损、追踪止损和限价订单，可以帮助投资者最大限度地降低风险和保护资金。此外，该软件还提供了实时的交易报告和交易统计信息，以便投资者对其交易行为进行分析和调整。

自定义设置：该软件支持用户自定义设置，包括复制比例、交易量、止损和追踪止损距离、交易时间和其他参数。这些自定义设置可以根据投资者的偏好和风险承受能力进行调整。

高效运行：该软件基于MetaTrader平台，具有高效、灵活和自适应的特点。该软件支持多种交易方式，包括手动交易、自动交易和程序化交易，以适应投资者的不同交易需求。

总之，Copy Trade EA是一款功能强大的自动化交易软件，可以帮助投资者轻松复制其他交易者的交易策略和操作，并实现自动化交易，提高交易效率和风险管理能力。

主要功能：

1.可自定义交易比例：该软件可以自定义交易比例，投资者可以根据其资金和风险承受能力来设置跟随交易者的比例。这样投资者可以更好地控制自己的风险和资金管理。

2.可设置止损和追踪止损：该软件支持止损和追踪止损功能，可以帮助投资者最大程度地降低交易风险。在设置了止损和追踪止损之后，当交易达到预设的止损位或追踪止损位时，该软件将自动平仓。

3.支持多种交易品种：该软件支持多种交易品种，包括外汇、商品、股票和指数。这使得投资者可以更广泛地选择跟随的交易者，并在多个市场中实现自动交易。

4.支持多种交易方式：该软件支持多种交易方式，包括手动交易、自动交易和程序化交易。投资者可以根据自己的交易需求和交易水平选择适合自己的交易方式。

5.实时报告和统计：该软件提供实时报告和统计功能，投资者可以随时查看自己的交易历史、交易统计信息和账户概览。这使得投资者可以更好地了解自己的交易行为和交易结果，以便进行分析和调整。

需要注意的是，Copy Trade EA需要购买两个版本，分别适用于MT4和MT5平台。这是因为这两个平台具有不同的编程语言和API接口，所以需要不同的版本来适配不同的平台。投资者可以根据自己的交易需求和平台选择相应的版本。

Copy Trade EA的运行非常简单方便，投资者只需按照以下步骤进行即可：

1.下载并安装Copy Trade EA：投资者可以在官方网站或MT4/MT5市场中下载并安装Copy Trade EA。

2.配置交易参数：投资者可以根据自己的交易需求和交易者的交易信号设置跟随交易的参数，如交易比例、止损、追踪止损等。

3.启动Copy Trade EA：投资者可以在MT4或MT5终端中启动Copy Trade EA，并登录到自己的交易账户。

4.选择跟随的交易者：投资者可以在Copy Trade EA中选择自己想要跟随的交易者，并开始自动跟随交易。

5.实时查看交易结果：投资者可以随时查看自己的交易结果和账户概览，以便进行分析和调整。

总的来说，Copy Trade EA的运行非常简单方便，投资者只需通过几个简单的步骤就可以实现自动跟随交易。此外，该软件还提供了详细的使用说明和技术支持，以帮助投资者更好地使用该软件。


MT5 版本可以通过些链接购买，MT4版本和MT5版本能够互相通信，并复制交易。

https://www.mql5.com/zh/market/product/95278


凡购买本跟单工具后，请自行下载跟单发送端EA，点击下载

