FX Five Indicator Average Dashboard

Multi-Timeframe-Dashboard, das den Durchschnittswert von fünf zentralen Momentum-Indikatoren für mehrere Währungspaare anzeigt, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen schnell zu erkennen.

🔹 Was der Indikator tut

Berechnet einen einzigen Durchschnittswert von fünf Indikatoren (0-100)

Verwendet fünf bekannte Momentum-Indikatoren

Zeigt Werte über mehrere Zeitrahmen und Symbole hinweg an

Hebt überverkaufte und überkaufte Zonen hervor

Bietet eine Spalte für KAUFEN/VERKAUFEN-Entscheidungen, die auf der aufeinanderfolgenden Ausrichtung der Zeitrahmen basiert

🔹 Verwendete Indikatoren (AverageFive)

Relative Stärke Index (RSI)

Stochastischer Oszillator

Geldfluss-Index (MFI)

Williams' Percent Range (WPR), normiert auf 0-100

DeMarker, normalisiert auf 0-100

Alle fünf Indikatoren werden zu einem zusammengesetzten Wert gemittelt.

🔹 Farblogik

Blau (überverkauft / KAUFEN) AverageFive-Wert am oder unter dem unteren Schwellenwert

Rot (Überkauft/Verkaufen) AverageFive-Wert am oder über dem oberen Schwellenwert

Neutral ("-") Wert innerhalb des normalen Bereichs



🔹 Logik der Entscheidungsspalte

KAUFEN Mindestens N aufeinanderfolgende Zeitrahmen unter dem unteren Schwellenwert

VERKAUFEN Mindestens N aufeinanderfolgende Zeitrahmen oberhalb der oberen Schwelle

Neutral Keine ausreichende konsekutive Ausrichtung



🔹 Unterstützte Zeitrahmen

M1

M5

M15

M30

H1

H4

D1

W1

MN1

🔹 Hauptmerkmale

Multi-Symbol Dashboard-Ansicht

Multi-Timeframe-Analyse

Einzelner zusammengesetzter Oszillator (0-100)

Sauberes, gitterbasiertes visuelles Layout

Schnelles Scannen von Marktextremen

Optimiert mit zwischengespeicherten Indikator-Handles

Leichtgewichtig und nicht aufdringlich

Kein Chart-Chaos

🔹 Erläuterung der Eingabeparameter

Dashboard-Aktualisierung

Intervall der Dashboard-Aktualisierung Zeit zwischen den Aktualisierungen des Dashboards (Sekunden)



Berechnungseinstellungen

Verschiebung für die Berechnung 0 = sich bildende Kerze 1 = letzte geschlossene Kerze

Zeitraum für die Berechnung Gemeinsamer Zeitraum für alle fünf Indikatoren



Schwellenwerteinstellungen

Schwellenwert für die untere Grenze Überverkauftes Niveau

Obere Grenze Schwellenwert Überkauftes Niveau

Min. aufeinanderfolgende Zeitrahmen für die Entscheidung Anzahl der aufeinanderfolgenden Zeitrahmen, die für eine BUY- oder SELL-Entscheidung erforderlich sind



Dashboard-Layout

Dashboard-Platzierung X-Koordinate

Dashboard-Platzierung Y-Koordinate

Paare Spaltenbreite

Breite der Dashboard-Zellen

Breite der Entscheidungsspalte

Höhe der Dashboard-Zeilen

Dashboard Text Schriftgröße

Dashboard-Farben

Farbe des überverkauften Niveaus (Kaufen)

Farbe des überkauften Niveaus (Verkaufen)

Farbe der Dashboard-Kopfzeile

Farbe der neutralen Zone

Paare

Bis zu 28 Symbole

Jedes Paar kann individuell konfiguriert werden

Leere Felder werden automatisch ignoriert

🔹 Empfohlene Verwendung

Scannen des Marktes nach Extremen

Multi-Timeframe-Bestätigung

Werkzeug zur Handelsfilterung

Strategien zur Mittelwertumkehr

Erkennung von Momentum-Erschöpfung

🔹 Wichtige Hinweise

Der Indikator eröffnet keine Trades

Der Indikator zeigt keine historischen Werte an

Am besten zusammen mit Preisaktionen oder Trendkontext verwenden

Der Indikator kann mit jedem Chart und jedem Zeitrahmen verbunden werden