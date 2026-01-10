FX Five Indicator Average Dashboard

Multi-Timeframe-Dashboard, das den Durchschnittswert von fünf zentralen Momentum-Indikatoren für mehrere Währungspaare anzeigt, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen schnell zu erkennen.

🔹 Was der Indikator tut

  • Berechnet einen einzigen Durchschnittswert von fünf Indikatoren (0-100)

  • Verwendet fünf bekannte Momentum-Indikatoren

  • Zeigt Werte über mehrere Zeitrahmen und Symbole hinweg an

  • Hebt überverkaufte und überkaufte Zonen hervor

  • Bietet eine Spalte für KAUFEN/VERKAUFEN-Entscheidungen, die auf der aufeinanderfolgenden Ausrichtung der Zeitrahmen basiert

🔹 Verwendete Indikatoren (AverageFive)

  • Relative Stärke Index (RSI)

  • Stochastischer Oszillator

  • Geldfluss-Index (MFI)

  • Williams' Percent Range (WPR), normiert auf 0-100

  • DeMarker, normalisiert auf 0-100

Alle fünf Indikatoren werden zu einem zusammengesetzten Wert gemittelt.

🔹 Farblogik

  • Blau (überverkauft / KAUFEN)

    • AverageFive-Wert am oder unter dem unteren Schwellenwert

  • Rot (Überkauft/Verkaufen)

    • AverageFive-Wert am oder über dem oberen Schwellenwert

  • Neutral ("-")

    • Wert innerhalb des normalen Bereichs

🔹 Logik der Entscheidungsspalte

  • KAUFEN

    • Mindestens N aufeinanderfolgende Zeitrahmen unter dem unteren Schwellenwert

  • VERKAUFEN

    • Mindestens N aufeinanderfolgende Zeitrahmen oberhalb der oberen Schwelle

  • Neutral

    • Keine ausreichende konsekutive Ausrichtung

🔹 Unterstützte Zeitrahmen

  • M1

  • M5

  • M15

  • M30

  • H1

  • H4

  • D1

  • W1

  • MN1

🔹 Hauptmerkmale

  • Multi-Symbol Dashboard-Ansicht

  • Multi-Timeframe-Analyse

  • Einzelner zusammengesetzter Oszillator (0-100)

  • Sauberes, gitterbasiertes visuelles Layout

  • Schnelles Scannen von Marktextremen

  • Optimiert mit zwischengespeicherten Indikator-Handles

  • Leichtgewichtig und nicht aufdringlich

  • Kein Chart-Chaos

🔹 Erläuterung der Eingabeparameter

Dashboard-Aktualisierung

  • Intervall der Dashboard-Aktualisierung

    • Zeit zwischen den Aktualisierungen des Dashboards (Sekunden)

Berechnungseinstellungen

  • Verschiebung für die Berechnung

    • 0 = sich bildende Kerze

    • 1 = letzte geschlossene Kerze

  • Zeitraum für die Berechnung

    • Gemeinsamer Zeitraum für alle fünf Indikatoren

Schwellenwerteinstellungen

  • Schwellenwert für die untere Grenze

    • Überverkauftes Niveau

  • Obere Grenze Schwellenwert

    • Überkauftes Niveau

  • Min. aufeinanderfolgende Zeitrahmen für die Entscheidung

    • Anzahl der aufeinanderfolgenden Zeitrahmen, die für eine BUY- oder SELL-Entscheidung erforderlich sind

Dashboard-Layout

  • Dashboard-Platzierung X-Koordinate

  • Dashboard-Platzierung Y-Koordinate

  • Paare Spaltenbreite

  • Breite der Dashboard-Zellen

  • Breite der Entscheidungsspalte

  • Höhe der Dashboard-Zeilen

  • Dashboard Text Schriftgröße

Dashboard-Farben

  • Farbe des überverkauften Niveaus (Kaufen)

  • Farbe des überkauften Niveaus (Verkaufen)

  • Farbe der Dashboard-Kopfzeile

  • Farbe der neutralen Zone

Paare

  • Bis zu 28 Symbole

  • Jedes Paar kann individuell konfiguriert werden

  • Leere Felder werden automatisch ignoriert

🔹 Empfohlene Verwendung

  • Scannen des Marktes nach Extremen

  • Multi-Timeframe-Bestätigung

  • Werkzeug zur Handelsfilterung

  • Strategien zur Mittelwertumkehr

  • Erkennung von Momentum-Erschöpfung

🔹 Wichtige Hinweise

  • Der Indikator eröffnet keine Trades

  • Der Indikator zeigt keine historischen Werte an

  • Am besten zusammen mit Preisaktionen oder Trendkontext verwenden

  • Der Indikator kann mit jedem Chart und jedem Zeitrahmen verbunden werden



Weitere Produkte dieses Autors
Multi Currency Indicator Dashboard for MT4
Vener Garayev
Indikatoren
Das Multi-Currency Indicator Dashboard für MT4 ist ein hilfreiches Tool zur Überwachung von bis zu 10 Währungspaaren mit 6 wichtigen Indikatoren in einem kompakten, farbcodierten Dashboard. Dieses Tool ist ideal für Trader, die Wert auf Effizienz legen, denn es macht den Wechsel zwischen Charts oder Zeitrahmen überflüssig. Egal, ob Sie Scalper, Swing Trader oder Trendfolger sind, dieses Dashboard gibt Ihnen einen sofortigen visuellen Überblick über die Marktbedingungen für Ihre bevorzugten Symbo
Average Sentiment Indicator for MT4
Vener Garayev
Indikatoren
Der Average Sentiment Indicator für MT4 ist ein zusammengesetzter Oszillator, der die Erkenntnisse von fünf herkömmlichen technischen Indikatoren - Relative Strength Index (RSI ), Stochastic (STO ), Money Flow Index (MFI) , DeMarker (DeM ) und William's %R (WPR ) - in einer einzigen Linie von 0 bis 100 zusammenfasst. Es handelt sich um das arithmetische Mittel der fünf Indikatoren nach der Normalisierung. Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine geräuscharme Perspektive auf überkaufte und übe
MT5 Price and Indicator Date Exporter
Vener Garayev
Utilitys
Data Exporter EA ist ein leistungsstarker und einfach zu bedienender Expert Advisor für MetaTrader 5 , der hochpräzise Marktdaten und technische Indikatoren in eine strukturierte CSV-Datei für Backtesting, maschinelles Lernen, algorithmische Modellierung oder statistische Analysen exportiert. Egal, ob Sie ein datengetriebener Händler, quantitativer Analyst oder Systementwickler sind, dieser EA bietet eine nahtlose Möglichkeit, historische Indikatorwerte zusammen mit OHLC-Preisen zu sammeln und z
Multi Currency Indicator Dashboard
Vener Garayev
Indikatoren
Das Multi-Currency Indicator Dashboard ist ein hilfreiches Tool zur Überwachung von bis zu 10 Währungspaaren mit 6 wichtigen Indikatoren in einem kompakten, farbcodierten Dashboard. Dieses Tool ist ideal für Trader, die Wert auf Effizienz legen, denn es macht den Wechsel zwischen Charts oder Zeitrahmen überflüssig. Egal, ob Sie Scalper, Swing Trader oder Trendfolger sind, dieses Dashboard gibt Ihnen einen sofortigen visuellen Überblick über die Marktbedingungen für Ihre bevorzugten Symbole und I
Average Sentiment Indicator
Vener Garayev
Indikatoren
Der Average Sentiment Indicator ist ein zusammengesetzter Oszillator, der die Erkenntnisse von fünf herkömmlichen technischen Indikatoren - Relative Strength Index (RSI ), Stochastic (STO ), Money Flow Index (MFI ), DeMarker (DeM ) und William's %R (WPR ) - in einer einzigen Linie zwischen 0 und 100 zusammenfasst. Es handelt sich um das arithmetische Mittel der fünf Indikatoren nach der Normalisierung. Dieses Tool ist ideal für Händler, die eine geräuscharme Perspektive auf überkaufte und überve
Crossfire Dashboard
Vener Garayev
Indikatoren
Crossfire Dashboard ist ein unterstützendes visuelles Tool, das die Echtzeitwerte der wichtigsten technischen Indikatoren ausgewählter Finanzinstrumente über mehrere Zeitrahmen in einer einzigen, übersichtlichen Tabelle anzeigt. Es ermöglicht Händlern eine schnelle Bewertung der Trendstärke, der überkauften/überverkauften Bedingungen und der Ausrichtung über mehrere Zeitrahmen hinweg - ohne zwischen den Charts zu wechseln oder mehrere Indikatoren manuell zu laden. Dieses Dashboard ist ideal für
Bollinger Heatmap
Vener Garayev
Indikatoren
Die Bollinger Heatmap ist ein visuelles Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Bollinger Band-Extreme über mehrere Symbole und Zeitrahmen hinweg verfolgen wollen - alles in einem farbkodierten Dashboard. Dieser Indikator scannt bis zu 10 benutzerdefinierte Währungspaare (oder andere Instrumente) über 8 Hauptzeitrahmen (M1 , M5 , M15 , M30 , H1 , H4 , D1 und W1 ) und zeigt an, wie weit der aktuelle Preis von den oberen oder unteren Grenzen der Bollinger Bands in Pips (1 Pip = 10 Punkte) entf
Pairwise Open Positions Tracker
Vener Garayev
Indikatoren
Pairwise Open Positions Tracker ist ein leichtgewichtiger Indikator, der Händlern eine klare Echtzeit-Zusammenfassung aller offenen Positionen nach Finanzinstrumenten bietet. Dieses Tool ist ideal für Scalper, Daytrader und Portfoliomanager und zeigt wichtige Statistiken wie die Anzahl der Trades, die Gesamtanzahl der Lots, den Nettogewinn und den Swap an. Hauptmerkmale Live Floating Profit Übersicht : Zeigt sofort P/L für jedes Symbol mit aktiven Trades an. Nach Symbolen gruppiert : Fasst di
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension