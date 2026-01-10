FX Five Indicator Average Dashboard
- Indikatoren
- Vener Garayev
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Multi-Timeframe-Dashboard, das den Durchschnittswert von fünf zentralen Momentum-Indikatoren für mehrere Währungspaare anzeigt, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen schnell zu erkennen.
🔹 Was der Indikator tut
-
Berechnet einen einzigen Durchschnittswert von fünf Indikatoren (0-100)
-
Verwendet fünf bekannte Momentum-Indikatoren
-
Zeigt Werte über mehrere Zeitrahmen und Symbole hinweg an
-
Hebt überverkaufte und überkaufte Zonen hervor
-
Bietet eine Spalte für KAUFEN/VERKAUFEN-Entscheidungen, die auf der aufeinanderfolgenden Ausrichtung der Zeitrahmen basiert
🔹 Verwendete Indikatoren (AverageFive)
-
Relative Stärke Index (RSI)
-
Stochastischer Oszillator
-
Geldfluss-Index (MFI)
-
Williams' Percent Range (WPR), normiert auf 0-100
-
DeMarker, normalisiert auf 0-100
Alle fünf Indikatoren werden zu einem zusammengesetzten Wert gemittelt.
🔹 Farblogik
-
Blau (überverkauft / KAUFEN)
-
AverageFive-Wert am oder unter dem unteren Schwellenwert
-
-
Rot (Überkauft/Verkaufen)
-
AverageFive-Wert am oder über dem oberen Schwellenwert
-
-
Neutral ("-")
-
Wert innerhalb des normalen Bereichs
-
🔹 Logik der Entscheidungsspalte
-
KAUFEN
-
Mindestens N aufeinanderfolgende Zeitrahmen unter dem unteren Schwellenwert
-
-
VERKAUFEN
-
Mindestens N aufeinanderfolgende Zeitrahmen oberhalb der oberen Schwelle
-
-
Neutral
-
Keine ausreichende konsekutive Ausrichtung
-
🔹 Unterstützte Zeitrahmen
-
M1
-
M5
-
M15
-
M30
-
H1
-
H4
-
D1
-
W1
-
MN1
🔹 Hauptmerkmale
-
Multi-Symbol Dashboard-Ansicht
-
Multi-Timeframe-Analyse
-
Einzelner zusammengesetzter Oszillator (0-100)
-
Sauberes, gitterbasiertes visuelles Layout
-
Schnelles Scannen von Marktextremen
-
Optimiert mit zwischengespeicherten Indikator-Handles
-
Leichtgewichtig und nicht aufdringlich
-
Kein Chart-Chaos
🔹 Erläuterung der Eingabeparameter
Dashboard-Aktualisierung
-
Intervall der Dashboard-Aktualisierung
-
Zeit zwischen den Aktualisierungen des Dashboards (Sekunden)
-
Berechnungseinstellungen
-
Verschiebung für die Berechnung
-
0 = sich bildende Kerze
-
1 = letzte geschlossene Kerze
-
-
Zeitraum für die Berechnung
-
Gemeinsamer Zeitraum für alle fünf Indikatoren
-
Schwellenwerteinstellungen
-
Schwellenwert für die untere Grenze
-
Überverkauftes Niveau
-
-
Obere Grenze Schwellenwert
-
Überkauftes Niveau
-
-
Min. aufeinanderfolgende Zeitrahmen für die Entscheidung
-
Anzahl der aufeinanderfolgenden Zeitrahmen, die für eine BUY- oder SELL-Entscheidung erforderlich sind
-
Dashboard-Layout
-
Dashboard-Platzierung X-Koordinate
-
Dashboard-Platzierung Y-Koordinate
-
Paare Spaltenbreite
-
Breite der Dashboard-Zellen
-
Breite der Entscheidungsspalte
-
Höhe der Dashboard-Zeilen
-
Dashboard Text Schriftgröße
Dashboard-Farben
-
Farbe des überverkauften Niveaus (Kaufen)
-
Farbe des überkauften Niveaus (Verkaufen)
-
Farbe der Dashboard-Kopfzeile
-
Farbe der neutralen Zone
Paare
-
Bis zu 28 Symbole
-
Jedes Paar kann individuell konfiguriert werden
-
Leere Felder werden automatisch ignoriert
🔹 Empfohlene Verwendung
-
Scannen des Marktes nach Extremen
-
Multi-Timeframe-Bestätigung
-
Werkzeug zur Handelsfilterung
-
Strategien zur Mittelwertumkehr
-
Erkennung von Momentum-Erschöpfung
🔹 Wichtige Hinweise
-
Der Indikator eröffnet keine Trades
-
Der Indikator zeigt keine historischen Werte an
-
Am besten zusammen mit Preisaktionen oder Trendkontext verwenden
-
Der Indikator kann mit jedem Chart und jedem Zeitrahmen verbunden werden