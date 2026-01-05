Horse All in Signal

🐎 [NEUE VÖLLIGKEIT] Pferd Alles im Signal - WinWiFi Robot Series 🐎

ต้อนรับปีใหม่ 2026 ด้วยความมั่งคั่งและพลังที่คึกคักเหมือนม้าศึก!

สัมผัสประสบการณ์การเทรดเหนือระดับกับอินดิเคเตอร์ตัวล่าสุดจาก WinWiFi Robot Series ในชื่อ "Horse All in Signal" เครื่องมือที่จะเปลี่ยนกราฟของคุณให้กลายเป็นสนามทำกำไร ด้วยระบบ AI อัจฉริยะที่สแกน Price Action ในทุกช่วงเวลา

✅ คุณสมบัติเด่น (Hauptmerkmale):

  • AI Price Action Engine: วิเคราะห์พฤติกรรมราคาแบบ Echtzeit แม่นยำทั้งในช่วงตลาดมีเทรนด์ (Trend) และช่วงพักตัว (Sideway)

  • Präzise Pfeil-Signale: สัญญานลูกศรที่คมชัด บอกจุดเข้าเทรดด้วยความแม่นยำสูง

  • Gold Scalping Spezialist: จากผลการทดสอบ เราพบว่าการเทรดทองคำ (XAUUSD) ในไทม์เฟรม M1 และ M5 ให้ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับสาย Scalping ที่ต้องการปั้นพอร์ตหรือสาย All-in ที่เน้นรอบไว

  • Multi-Strategy-Unterstützung: ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเทรดตามเทรนด์ หรือสายสวนจุดกลับตัว (Reversal) ระบบนี้พร้อมรองรับทุกสไตล์การเทรด

  • Alle Zeitrahmen & Assets: สามารถปรับใช้ได้กับทุกไทม์เฟรมและทุกสินทรัพย์ตามความเหมาะสม


🐎 [NEUE VERÖFFENTLICHUNG] Pferd All-in Signal - WinWiFi Robot Series 🐎

Begrüßen Sie das Jahr 2026 mit dem unaufhaltsamen Schwung und der Energie des "Horse All in Signal"!

Steigern Sie Ihren Handel mit dem neuesten Meisterwerk aus der WinWiFi Robot Series. "Horse All in Signal" wurde entwickelt, um Ihre Charts in ein profitables Schlachtfeld zu verwandeln, indem es fortschrittliche KI-Technologie einsetzt, die die Price Action in Echtzeit scannt.

✅ Key Highlights:

  • AI-Powered Price Action: Intelligentes Scannen von Kursbewegungen, das sowohl bei Trending- als auch bei Sideways-Marktbedingungen präzise Signale liefert.

  • Hochpräzise Pfeile: Kristallklare Einstiegssignale mit hoher Genauigkeit, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

  • Optimiert für Gold (XAUUSD): Getestet und bewährt auf den Zeitrahmen M1 und M5. Perfekt für Scalper, Portfolio-Grower oder diejenigen, die nach aggressiven "All-in"-Gelegenheiten suchen.

  • Vielseitige Strategien: Unterstützt sowohl Trendfolge- als auch Reversal-Handelsstile.

  • Universelle Kompatibilität: Funktioniert über alle Zeitrahmen und verschiedene Finanzanlagen hinweg und ermöglicht Ihnen die Anpassung an Ihre bevorzugte Handelsumgebung.


⚠️ คำเตือนความเสี่ยง (Risikowarnung)

Thailändisch: การลงทุนในตลาด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผลการทดสอบในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต การใช้กลยุทธ์ "All-in" หรือการใช้ Leverge สูงมีความเสี่ยงที่จะทำให้ล้างพอร์ตได้ง่ายขึ้น โปรดศึกษาข้อมูลและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดก่อนการเริ่มเทรดจริง

Englisch: Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Einsatz von "All-in"- oder High-Leverage-Strategien erhöht das Risiko einer Kontoliquidation. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und ein striktes Risikomanagement betreiben, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.


Horse All in Signal - Der ultimative AI-Preisaktionsindikator

Horse All in Signal ist ein leistungsstarker technischer Indikator aus der renommierten WinWiFi Robot Serie. Er wurde für die Marktdynamik des Jahres 2026 entwickelt und kombiniert fortschrittliche KI-Algorithmen mit reiner Price-Action-Logik, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu liefern.

Kernkonzept

Das Symbol "Pferd" steht für Geschwindigkeit, Kraft und Momentum. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Marktbewegungen mit der gleichen Energie zu erfassen. Durch das Scannen von Echtzeit-Kursstrukturen identifiziert er wichtige Einstiegspunkte, an denen sich das Momentum zu verschieben oder zu beschleunigen droht.

Hauptmerkmale

  • AI Price Action Engine: Im Gegensatz zu nachlaufenden Indikatoren analysiert Horse All in Signal die rohe Preisbewegung, um Muster in Echtzeit zu erkennen.

  • Doppelte Marktanpassungsfähigkeit: Unabhängig davon, ob sich der Markt im Trend oder in einer Seitwärtsbewegung befindet, passt sich der KI-Filter an, um die relevantesten Pfeilsignale zu liefern.

  • Optimiert für Gold (XAUUSD): Ausgiebig auf Gold getestet, mit außergewöhnlichen Ergebnissen auf den Zeitrahmen M1 und M5.

  • Scalping & Wachstum: Perfekt für "Portfolio Flipping" oder Scalping-Strategien. Es hilft Händlern, hoch überzeugende Setups für "All-in"-Gelegenheiten oder disziplinierte Losgrößen zu identifizieren.

  • Nicht-Repaint-Logik: Die Signale werden auf der Grundlage vollständiger Kursdaten generiert, um die Zuverlässigkeit beim Live-Handel zu gewährleisten.

  • Volle Flexibilität: Kompatibel mit allen Vermögenswerten (Forex, Krypto, Indizes) und allen Zeitfenstern.

Wie man handelt

  1. Scalping-Modus: Verwenden Sie die Zeitrahmen M1 oder M5 für Gold (XAUUSD).

  2. Signal-Bestätigung: Warten Sie auf das Pferdepfeil-Signal.

  3. Einstieg:

    • Trendfolge: Steigen Sie bei starkem Momentum in Richtung des Pfeils ein.

    • Umkehrung: Verwenden Sie die Signale bei wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für den Einstieg in den Gegentrend.

  4. Anpassung: Passen Sie die Empfindlichkeitseinstellungen an Ihren spezifischen Vermögenswert und Handelsstil an.


Pferd All in Signal - อินดิเคเตอร์อัจฉริยะด้วยระบบ AI Price Action

Pferd All in Signal คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคประสิทธิภาพสูงจากตระกูล WinWiFi Robot Series พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดในปี 2026 โดยเฉพาะ ด้วยการผสมผสานอัลกอริทึม AI ขั้นสูงเข้ากับกลยุทธ์ Price Action บริสุทธิ์

แนวคิดหลักของระบบ

สัญลักษณ์ "ม้า" สื่อถึงความรวดเร็วและพลัง อินดิเคเตอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อจับจังหวะการเคลื่อนที่ของราคาอย่างฉับไว โดยระบบ AI จะสแกนโครงสร้างราคาแบบ Echtzeit เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่มีความได้เปรียบสูง

คุณสมบัติเด่น

  • AI Price Action Engine: วิเคราะห์จากพฤติกรรมราคาโดยตรง ไม่ล่าช้าเหมือนอินดิเคเตอร์ทั่วไป

  • แม่นยำทุกสภาวะตลาด: ให้สัญญาณที่คมชัดทั้งในช่วงตลาดมีเทรนด์ชัดเจน และช่วงพักตัว (Sideway)

  • ปรับแต่งมาเพื่อทองคำ (XAUUSD): ผ่านการทดสอบอย่างหนักกับราคาทองคำ โดยเฉพาะในไทม์เฟรม M1 และ M5

  • ตอบโจทย์สาย Scalping: เหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการปั้นพอร์ต หรือเทรดทำกำไรระยะสั้นแบบเน้นรอบไว

  • ใช้งานได้กับทุกสินทรัพย์: แม้จะโดดเด่นในทองคำ แต่สามารถปรับใช้ได้กับ Forex, Krypto และ Indizes ในทุกไทม์เฟรม


Risikowarnung / คำเตือนความเสี่ยง

Der Devisenhandel auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die erwähnte "All-in"-Strategie bezieht sich auf Setups mit hoher Überzeugungskraft und erfordert ein strenges persönliches Risikomanagement.

การเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง ผลการทดสอบในอดีตไม่ได้การันตีผลกำไรในอนาคต กลยุทธ์ "All-in" หรือการเทรดด้วยความเสี่ยงสูงควรใช้ด้วยความระมัดระวังและมีการบริหารจัดการเงินทุนที่ดี



Weitere Produkte dieses Autors
Im Sorry Ai Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Im Sorry Ai Signal v1.26 - Präzises Gold Scalping für MT5 Verbessern Sie Ihren Handel mit Im Sorry Ai Signal , dem neuesten technischen Indikator aus der WinWiFi Robot Series . Speziell für Gold (XAUUSD) Scalper auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt, vereinfacht dieses Tool komplexe Marktbewegungen in klare, umsetzbare visuelle Signale. Dieser Indikator wurde mit dem Schwerpunkt auf Price Action innerhalb des M5 (5-Minuten)-Zeitrahmens entwickelt und hilft Händlern, wahrscheinliche Einstieg
FREE
WinWiFi Ultra Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
"Wir haben ein hochpräzises Handelssignalsystem entwickelt, das auf alle Vermögenswerte im 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) anwendbar ist. Dieses System ist auf das tatsächliche Verhalten des Goldpreises kalibriert und ermöglicht es den Nutzern, mit jeder Kerze effektiv zu handeln, unabhängig von den Marktbedingungen - egal ob der Markt einen Trend, eine Seitwärtsbewegung oder eine Umkehrung aufweist. Das System verfügt über Echtzeit-Pfeile und farbcodierte Indikatoren, die sofortige Kauf- oder Verka
FREE
FVG Super Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
**Erleben Sie intelligenteres Trading mit FVG Super Signal** Ermöglichen Sie einen einfacheren, entschlosseneren Handel mit **FVG Super Signal**, einem fortschrittlichen MT5-Indikator aus der WinWiFi Robot Series. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert auf einzigartige Weise die Fair Value Gap (FVG) Technik mit einer robusten Trendfolgelogik. * **Klare Signale:** Liefert intuitive Kauf-/Verkaufswarnungen, die Ihre Handelsentscheidungen vereinfachen. * **Universelle Kompatibilität:** Funktioni
FREE
Super Binary FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Der RSI-Indikator und ein ATR-basierter Filter werden für den Einstieg verwendet. Die Überwachung des realen Betriebs sowie meine anderen Produkte finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/users/winwifi/ Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 100 USD, der empfohlene Zeitrahmen ist M15, H1, H4. Verwenden Sie einen
WOW Market Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Ezy Option Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Advance Stoch Trend Colored
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts, überwacht dann den Umkehrpunkt eines Diagramms mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und prognostiziert schließlich KAUF- und VERKAUFSsignale mit Pfeilen, Alarmen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD M5 installieren: Der Indikator wird den Haupttrend mit dem glei
PutCall Sniper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Neu im Handel mit binären Optionen? Sie sind nicht in der Lage, beim Handel mit binären Optionen zu gewinnen? Benötigen Sie Hilfe bei Ihrem Handel? Dann sind Sie hier genau richtig! Dieser Indikator liefert Put- (SELL) und Call- (BUY) Signale für binäre Optionen auf den Zeitrahmen M1-M15. Vorteile Fähigkeit, impulsive Bewegungen leicht zu erkennen. Effektive und flexible Kombination mit verschiedenen Handelsstrategien. Erweiterte Statistikberechnung nach dem Einstiegspunkt. Signale ausschließli
WOW Dash Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - H1 und H4 Strategien können Sie beide verwenden, es ist mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Close-Funktionen - H1- und H4-Strategien können Sie beide verwenden MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 20 Min
WOW Dash Scalper FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Close Functions - H1, H4 und D1 Strategien, die Sie beide verwenden können MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Sta
WOW Dash Scalper FXD1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - D1-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger-Band, Candlestick-Levels festgelegt ist Close Functions - H4 und D1 Strategien können Sie beide verwenden MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Standard
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M30-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger-Band, Candlestick-Levels festgelegt ist Abschlussfunktionen - M30-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - H4-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterMinutes - 15 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden MaxSpread - bis zu Wäh
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Trend Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 PutCall OTC
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - M1-D1 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M1-D1-Strategien Close by Money Profit - Close Total Open Profit, Close Total Open Profit Short, Close Total Open Profit Long, Close Profit/Loss Today MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Positionen des Chart
WOW Dash M16 Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Swing FX Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 Reversal Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 DNA Spiral Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash M16 BO Swing Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
WOW Dash Zero Plus Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้าGold M15 timeframe, Preisbewegung Handel , Fonds Min 500$ Lot0.01 mit 30 Sekunden nächsten offenen Handel, XAUUSD und Major Währungspaare. Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Fest (kann geändert werden) Strategien - Aktuelle Zeitrahmen Strategien ist es mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Close Functions - Aktuelle Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Po
WOW Dash ZeroPlus Pro
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Aktueller und M5 Zeitrahmen mit Trend und Zickzack aufwärts, abwärts Scalping-Strategien Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann sich ändern) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAf
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า M5-Zeitrahmen mit Zickzack-Strategien nach oben und unten Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 Sekunden ist
Dash Majors Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Erkennung des Trends mit dem gleitenden Durchschnitt, Vorhersage von KAUF- und VERKAUFSSIGNALEN mit Pfeilen, Alarmen und Benachrichtigungen. Die Parameter sind festgelegt und automatisch auf D1 Zeitrahmen berechnet. Sie können mit kleinen Zeitrahmen handeln oder Dash DIY Ai Robot, Dash Smart Majors Strategy für Autotrading auf jedem Zeitrahmen und jedem Währungspaar verwenden. Sie können die Vorlage und die Voreinstellungsdatei für Autotrading mit
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension