Crash 300 Sniper Pro
- Indikatoren
- Renier Nell
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — Präzisions-VERKAUFS-Signal-Indikator
Hör auf zu raten. Fang an zu snipen.
Crash 300 Sniper Pro ist ein professioneller VERKAUFS-Signal-Indikator, der exklusiv für den Crash 300 Index entwickelt wurde. Basierend auf einem proprietären 6-Punkte-Konfluenz-Algorithmus identifiziert er Zonen mit hoher Crash-Wahrscheinlichkeit, bevor sie eintreten — und gibt Ihnen den Vorteil, mit Vertrauen in Verkäufe einzusteigen.
⚡ WARUM TRADER SNIPER PRO WÄHLEN
❌ Das Problem: Die meisten Trader steigen bei Crash 300 Verkäufen zu früh oder zu spät ein. Sie verlassen sich auf Bauchgefühl, einzelne Indikatoren oder verzögerte Signale — und werden ausgestoppt, wenn der Markt gegen sie ansteigt.
✅ Die Lösung: Sniper Pro verwendet Multi-Faktor-Konfluenz-Erkennung, um schwache Setups herauszufiltern. Es signalisiert nur, wenn mehrere Marktbedingungen übereinstimmen — RSI-Extreme, Momentum-Verschiebungen, Trend-Positionierung, Volumen-Anomalien und Price-Action-Muster — alles in Echtzeit berechnet.
Das Ergebnis? Weniger Signale. Höhere Genauigkeit. Bessere Einstiege.
🔥 HAUPTFUNKTIONEN
📊 INTELLIGENTES SIGNALSYSTEM
- 3-Stufen-Signalerkennung: Annäherungszone → Verkaufssignal → Starkes Verkaufssignal
- Echtzeit-Stärkemesser: Sehen Sie genau, wie stark jedes Setup ist (0-100%)
- Frühwarnungs-Alarme: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn sich der Preis der Verkaufszone nähert — bevor das Signal ausgelöst wird
🎨 PROFESSIONELLES DASHBOARD
- Sauberes, modernes Panel zeigt den Signalstatus auf einen Blick
- Farbcodierter Stärkebalken zeigt die Setup-Qualität
- Unaufdringliches Design hält Ihren Chart sauber
🔔 VOLLSTÄNDIGES ALARMSYSTEM
- Popup-Alarme
- Sound-Benachrichtigungen
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- Option für Alarm nur bei STARKEN Signalen
📈 SIGNALZUSTÄNDE ERKLÄRT
|Status
|Bedeutung
|⚪ WARTEN
|Kein Setup erkannt — Geduld bewahren
|🟡 ANNÄHERUNG
|Preis betritt potenzielle Verkaufszone — vorbereiten
|🟠 VERKAUFSSIGNAL
|Konfluenz-Bedingungen erfüllt — gültiger Einstieg
|🔴 STARKER VERKAUF
|Maximale Konfluenz — Setup mit höchster Wahrscheinlichkeit
|🟢 ÜBERVERKAUFT
|Markt nach unten überdehnt — neue Verkäufe vermeiden
⚙️ OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN
Sniper Pro wird mit optimierten Parametern für Crash 300 vorkonfiguriert geliefert. Einfach an Ihren Chart anhängen und sofort Signale empfangen.
Anpassbare Optionen:
- Panel-Position und Farben
- Alarm-Einstellungen (jeden Typ ein-/ausschalten)
- Nur-starke-Signale-Alarm-Modus
- Annäherungszone-Alarme
⚠️ WICHTIGE HINWEISE
- Symbol-Beschränkung: Dieser Indikator ist ausschließlich für den Crash 300 Index lizenziert. Er funktioniert nicht mit anderen Symbolen.
- Zeitrahmen: Optimiert für M1, aber kompatibel mit allen Zeitrahmen
- Broker: Funktioniert mit Deriv.
🚀 HOLEN SIE SICH JETZT IHREN VORTEIL
Schließen Sie sich den Tradern an, die aufgehört haben zu zocken und angefangen haben, ihre Crash 300 Einstiege zu snipen.
Crash 300 Sniper Pro — Präzise Einstiege. Weniger Verluste. Mehr Vertrauen.