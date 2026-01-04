🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — 精准卖出信号指标

停止猜测，开始狙击。

Crash 300 Sniper Pro 是一款专业级卖出信号指标，专为 Crash 300 指数设计。基于专有的6因素共振算法，它能在崩盘发生之前识别高概率崩盘区域——让您自信地进场做空。

⚡ 为什么交易者选择 SNIPER PRO

❌ 问题： 大多数交易者在 Crash 300 上入场做空要么太早，要么太晚。他们依赖直觉、单一指标或滞后信号——当市场反向飙升时就被止损出局。

✅ 解决方案： Sniper Pro 使用多因素共振检测来过滤弱势设置。只有当多个市场条件同时满足时才会发出信号——RSI极值、动量转变、趋势定位、成交量异常和价格行为模式——全部实时计算。

结果？ 更少信号。更高准确率。更好入场点。

🔥 核心功能

📊 智能信号系统

3级信号检测： 接近区域 → 卖出信号 → 强烈卖出

接近区域 → 卖出信号 → 强烈卖出 实时强度仪表： 精确查看每个设置的强度（0-100%）

精确查看每个设置的强度（0-100%） 提前预警提醒： 在信号触发之前，当价格接近卖出区域时收到通知

🎨 专业仪表盘

简洁、现代的面板一目了然地显示信号状态

彩色强度条显示设置质量

非侵入式设计保持图表整洁

🔔 完整提醒系统

弹窗提醒

声音通知

手机推送通知

仅强烈信号提醒选项

📈 信号状态说明

状态 含义 ⚪ 等待中 未检测到设置——保持耐心 🟡 接近中 价格进入潜在卖出区域——做好准备 🟠 卖出信号 共振条件满足——有效入场点 🔴 强烈卖出 最大共振——最高概率设置 🟢 超卖 市场过度下跌——避免新的做空

⚙️ 优化设置

Sniper Pro 预先配置了针对 Crash 300 的优化参数。只需将其添加到图表上，即可立即开始接收信号。

可自定义选项：

面板位置和颜色

提醒偏好（切换每种类型）

仅强烈信号提醒模式

接近区域提醒

⚠️ 重要说明

品种限制： 此指标仅授权用于 Crash 300 指数。它不会在其他品种上运行。

此指标仅授权用于 Crash 300 指数。它不会在其他品种上运行。 时间周期： 针对 M1 优化，但兼容所有时间周期

针对 M1 优化，但兼容所有时间周期 经纪商： 适用于 Deriv。

🚀 立即获取您的优势

加入那些已经停止赌博、开始狙击 Crash 300 入场点的交易者行列。

Crash 300 Sniper Pro — 精准入场。更少亏损。更多信心。