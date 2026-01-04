Crash 300 Sniper Pro
- Indicadores
- Renier Nell
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — Indicador de Sinais de VENDA de Precisão
Pare de adivinhar. Comece a snipear.
Crash 300 Sniper Pro é um indicador de sinais de VENDA de nível profissional desenvolvido exclusivamente para o índice Crash 300. Construído sobre um algoritmo proprietário de confluência de 6 fatores, ele identifica zonas de alta probabilidade de crash antes que aconteçam — dando a você a vantagem para entrar em vendas com confiança.
⚡ POR QUE OS TRADERS ESCOLHEM O SNIPER PRO
❌ O Problema: A maioria dos traders entra em vendas no Crash 300 cedo demais ou tarde demais. Eles confiam na intuição, indicadores únicos ou sinais atrasados — e são stopados quando o mercado dispara contra eles.
✅ A Solução: O Sniper Pro usa detecção de confluência multifatorial para filtrar setups fracos. Ele só sinaliza quando múltiplas condições de mercado se alinham — extremos de RSI, mudanças de momentum, posicionamento de tendência, anomalias de volume e padrões de price action — tudo calculado em tempo real.
O resultado? Menos sinais. Maior precisão. Melhores entradas.
🔥 RECURSOS PRINCIPAIS
📊 SISTEMA DE SINAIS INTELIGENTE
- Detecção de Sinais em 3 Níveis: Zona de Aproximação → Sinal de Venda → Venda Forte
- Medidor de Força em Tempo Real: Veja exatamente quão forte cada setup é (0-100%)
- Alertas de Aviso Antecipado: Receba notificações quando o preço se aproxima da zona de venda — antes do sinal disparar
🎨 PAINEL PROFISSIONAL
- Painel limpo e moderno exibe o status do sinal em um relance
- Barra de força codificada por cores mostra a qualidade do setup
- Design não intrusivo mantém seu gráfico limpo
🔔 SISTEMA COMPLETO DE ALERTAS
- Alertas popup
- Notificações sonoras
- Notificações push no celular
- Opção de alertar apenas em sinais FORTES
📈 ESTADOS DOS SINAIS EXPLICADOS
|Status
|Significado
|⚪ AGUARDANDO
|Nenhum setup detectado — mantenha a paciência
|🟡 APROXIMANDO
|Preço entrando em zona potencial de venda — prepare-se
|🟠 SINAL DE VENDA
|Condições de confluência atendidas — entrada válida
|🔴 VENDA FORTE
|Confluência máxima — setup de maior probabilidade
|🟢 SOBREVENDIDO
|Mercado estendido para baixo — evite novas vendas
⚙️ CONFIGURAÇÕES OTIMIZADAS
O Sniper Pro vem pré-configurado com parâmetros otimizados para Crash 300. Simplesmente anexe ao seu gráfico e comece a receber sinais imediatamente.
Opções Personalizáveis:
- Posição e cores do painel
- Preferências de alertas (ative/desative cada tipo)
- Modo de alerta apenas para sinais fortes
- Alertas de zona de aproximação
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
- Restrição de Símbolo: Este indicador é licenciado exclusivamente para o índice Crash 300. Ele não funcionará em outros símbolos.
- Timeframe: Otimizado para M1, mas compatível com todos os timeframes
- Corretora: Funciona com a Deriv.
🚀 OBTENHA SUA VANTAGEM AGORA
Junte-se aos traders que pararam de apostar e começaram a snipear suas entradas no Crash 300.
Crash 300 Sniper Pro — Entradas precisas. Menos perdas. Mais confiança.