🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — Indicador de Sinais de VENDA de Precisão

Pare de adivinhar. Comece a snipear.

Crash 300 Sniper Pro é um indicador de sinais de VENDA de nível profissional desenvolvido exclusivamente para o índice Crash 300. Construído sobre um algoritmo proprietário de confluência de 6 fatores, ele identifica zonas de alta probabilidade de crash antes que aconteçam — dando a você a vantagem para entrar em vendas com confiança.

⚡ POR QUE OS TRADERS ESCOLHEM O SNIPER PRO

❌ O Problema: A maioria dos traders entra em vendas no Crash 300 cedo demais ou tarde demais. Eles confiam na intuição, indicadores únicos ou sinais atrasados — e são stopados quando o mercado dispara contra eles.

✅ A Solução: O Sniper Pro usa detecção de confluência multifatorial para filtrar setups fracos. Ele só sinaliza quando múltiplas condições de mercado se alinham — extremos de RSI, mudanças de momentum, posicionamento de tendência, anomalias de volume e padrões de price action — tudo calculado em tempo real.

O resultado? Menos sinais. Maior precisão. Melhores entradas.

🔥 RECURSOS PRINCIPAIS

📊 SISTEMA DE SINAIS INTELIGENTE

Detecção de Sinais em 3 Níveis: Zona de Aproximação → Sinal de Venda → Venda Forte

Zona de Aproximação → Sinal de Venda → Venda Forte Medidor de Força em Tempo Real: Veja exatamente quão forte cada setup é (0-100%)

Veja exatamente quão forte cada setup é (0-100%) Alertas de Aviso Antecipado: Receba notificações quando o preço se aproxima da zona de venda — antes do sinal disparar

🎨 PAINEL PROFISSIONAL

Painel limpo e moderno exibe o status do sinal em um relance

Barra de força codificada por cores mostra a qualidade do setup

Design não intrusivo mantém seu gráfico limpo

🔔 SISTEMA COMPLETO DE ALERTAS

Alertas popup

Notificações sonoras

Notificações push no celular

Opção de alertar apenas em sinais FORTES

📈 ESTADOS DOS SINAIS EXPLICADOS

Status Significado ⚪ AGUARDANDO Nenhum setup detectado — mantenha a paciência 🟡 APROXIMANDO Preço entrando em zona potencial de venda — prepare-se 🟠 SINAL DE VENDA Condições de confluência atendidas — entrada válida 🔴 VENDA FORTE Confluência máxima — setup de maior probabilidade 🟢 SOBREVENDIDO Mercado estendido para baixo — evite novas vendas

⚙️ CONFIGURAÇÕES OTIMIZADAS

O Sniper Pro vem pré-configurado com parâmetros otimizados para Crash 300. Simplesmente anexe ao seu gráfico e comece a receber sinais imediatamente.

Opções Personalizáveis:

Posição e cores do painel

Preferências de alertas (ative/desative cada tipo)

Modo de alerta apenas para sinais fortes

Alertas de zona de aproximação

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

Restrição de Símbolo: Este indicador é licenciado exclusivamente para o índice Crash 300. Ele não funcionará em outros símbolos.

Este indicador é licenciado exclusivamente para o índice Crash 300. Ele não funcionará em outros símbolos. Timeframe: Otimizado para M1, mas compatível com todos os timeframes

Otimizado para M1, mas compatível com todos os timeframes Corretora: Funciona com a Deriv.

🚀 OBTENHA SUA VANTAGEM AGORA

Junte-se aos traders que pararam de apostar e começaram a snipear suas entradas no Crash 300.

Crash 300 Sniper Pro — Entradas precisas. Menos perdas. Mais confiança.