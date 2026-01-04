Crash 300 Sniper Pro

🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — Indicatore di Segnali di VENDITA di Precisione

Smetti di indovinare. Inizia a fare lo sniper.

Crash 300 Sniper Pro è un indicatore di segnali di VENDITA di livello professionale progettato esclusivamente per l'indice Crash 300. Costruito su un algoritmo proprietario di confluenza a 6 fattori, identifica le zone ad alta probabilità di crash prima che si verifichino — dandoti il vantaggio per entrare in vendita con fiducia.

PERCHÉ I TRADER SCELGONO SNIPER PRO

Il Problema: La maggior parte dei trader entra in vendita su Crash 300 troppo presto o troppo tardi. Si affidano all'istinto, a singoli indicatori o a segnali in ritardo — e vengono stoppati quando il mercato sale bruscamente contro di loro.

La Soluzione: Sniper Pro utilizza il rilevamento di confluenza multifattoriale per filtrare i setup deboli. Segnala solo quando più condizioni di mercato si allineano — estremi RSI, cambiamenti di momentum, posizionamento del trend, anomalie di volume e pattern di price action — tutto calcolato in tempo reale.

Il risultato? Meno segnali. Maggiore precisione. Migliori ingressi.

🔥 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

📊 SISTEMA DI SEGNALI INTELLIGENTE

  • Rilevamento Segnali a 3 Livelli: Zona di Avvicinamento → Segnale di Vendita → Vendita Forte
  • Misuratore di Forza in Tempo Reale: Vedi esattamente quanto è forte ogni setup (0-100%)
  • Avvisi di Allerta Precoce: Ricevi notifiche quando il prezzo si avvicina alla zona di vendita — prima che il segnale si attivi

🎨 DASHBOARD PROFESSIONALE

  • Pannello pulito e moderno che mostra lo stato del segnale a colpo d'occhio
  • Barra di forza codificata a colori che mostra la qualità del setup
  • Design non invasivo che mantiene il tuo grafico pulito

🔔 SISTEMA DI AVVISI COMPLETO

  • Avvisi popup
  • Notifiche sonore
  • Notifiche push mobili
  • Opzione di avviso solo su segnali FORTI

📈 STATI DEI SEGNALI SPIEGATI

Stato Significato
IN ATTESA Nessun setup rilevato — mantieni la pazienza
🟡 AVVICINAMENTO Il prezzo entra nella potenziale zona di vendita — preparati
🟠 SEGNALE DI VENDITA Condizioni di confluenza soddisfatte — ingresso valido
🔴 VENDITA FORTE Confluenza massima — setup a più alta probabilità
🟢 IPERVENDUTO Mercato troppo esteso al ribasso — evita nuove vendite

⚙️ IMPOSTAZIONI OTTIMIZZATE

Sniper Pro viene fornito preconfigurato con parametri ottimizzati per Crash 300. Basta allegarlo al tuo grafico e iniziare a ricevere segnali immediatamente.

Opzioni Personalizzabili:

  • Posizione e colori del pannello
  • Preferenze di avviso (attiva/disattiva ogni tipo)
  • Modalità di avviso solo per segnali forti
  • Avvisi zona di avvicinamento

⚠️ NOTE IMPORTANTI

  • Restrizione Simbolo: Questo indicatore è concesso in licenza esclusivamente per l'indice Crash 300. Non funzionerà su altri simboli.
  • Timeframe: Ottimizzato per M1 ma compatibile con tutti i timeframe
  • Broker: Funziona con Deriv.

🚀 OTTIENI IL TUO VANTAGGIO ORA

Unisciti ai trader che hanno smesso di scommettere e hanno iniziato a fare lo sniper sui loro ingressi su Crash 300.

Crash 300 Sniper ProIngressi precisi. Meno perdite. Più fiducia.


