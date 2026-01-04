Crash 300 Sniper Pro
- Indicadores
- Renier Nell
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — Indicador de Señales de VENTA de Precisión
Deja de adivinar. Empieza a francotirar.
Crash 300 Sniper Pro es un indicador de señales de VENTA de grado profesional diseñado exclusivamente para el índice Crash 300. Construido sobre un algoritmo propietario de confluencia de 6 factores, identifica zonas de alta probabilidad de crash antes de que ocurran — dándote la ventaja para entrar en ventas con confianza.
⚡ POR QUÉ LOS TRADERS ELIGEN SNIPER PRO
❌ El Problema: La mayoría de los traders entran en ventas de Crash 300 demasiado pronto o demasiado tarde. Se basan en la intuición, indicadores únicos o señales retrasadas — y son sacados por stop loss cuando el mercado sube bruscamente en su contra.
✅ La Solución: Sniper Pro utiliza detección de confluencia multifactorial para filtrar configuraciones débiles. Solo genera señales cuando múltiples condiciones del mercado se alinean — extremos de RSI, cambios de momentum, posicionamiento de tendencia, anomalías de volumen y patrones de acción del precio — todo calculado en tiempo real.
¿El resultado? Menos señales. Mayor precisión. Mejores entradas.
🔥 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
📊 SISTEMA DE SEÑALES INTELIGENTE
- Detección de Señales de 3 Niveles: Zona de Aproximación → Señal de Venta → Venta Fuerte
- Medidor de Fuerza en Tiempo Real: Ve exactamente qué tan fuerte es cada configuración (0-100%)
- Alertas de Advertencia Temprana: Recibe notificaciones cuando el precio se acerca a la zona de venta — antes de que se active la señal
🎨 PANEL PROFESIONAL
- Panel limpio y moderno que muestra el estado de la señal de un vistazo
- Barra de fuerza codificada por colores muestra la calidad de la configuración
- Diseño no intrusivo mantiene tu gráfico limpio
🔔 SISTEMA COMPLETO DE ALERTAS
- Alertas emergentes
- Notificaciones de sonido
- Notificaciones push móviles
- Opción de alertar solo en señales FUERTES
📈 ESTADOS DE SEÑAL EXPLICADOS
|Estado
|Significado
|⚪ ESPERANDO
|No se detectó configuración — mantén la paciencia
|🟡 APROXIMÁNDOSE
|El precio entra en zona potencial de venta — prepárate
|🟠 SEÑAL DE VENTA
|Condiciones de confluencia cumplidas — entrada válida
|🔴 VENTA FUERTE
|Confluencia máxima — configuración de mayor probabilidad
|🟢 SOBREVENDIDO
|Mercado extendido a la baja — evita nuevas ventas
⚙️ CONFIGURACIÓN OPTIMIZADA
Sniper Pro viene preconfigurado con parámetros optimizados para Crash 300. Simplemente adjúntalo a tu gráfico y comienza a recibir señales inmediatamente.
Opciones Personalizables:
- Posición y colores del panel
- Preferencias de alertas (activa/desactiva cada tipo)
- Modo de alerta solo para señales fuertes
- Alertas de zona de aproximación
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
- Restricción de Símbolo: Este indicador está licenciado exclusivamente para el índice Crash 300. No funcionará en otros símbolos.
- Marco Temporal: Optimizado para M1 pero compatible con todos los marcos temporales
- Broker: Funciona con Deriv.
