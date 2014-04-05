🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — 정밀 매도 시그널 인디케이터

추측은 그만. 스나이핑을 시작하세요.

Crash 300 Sniper Pro는 Crash 300 지수 전용으로 설계된 전문가급 매도 시그널 인디케이터입니다. 독자적인 6포인트 컨플루언스 알고리즘을 기반으로 크래시가 발생하기 전에 높은 확률의 크래시 존을 식별하여 자신감 있게 매도 진입할 수 있는 우위를 제공합니다.

⚡ 트레이더들이 SNIPER PRO를 선택하는 이유

❌ 문제점: 대부분의 트레이더들은 Crash 300 매도 진입 시점이 너무 빠르거나 너무 늦습니다. 그들은 직감, 단일 인디케이터 또는 지연 시그널에 의존하고 — 시장이 반대 방향으로 급등할 때 손절당합니다.

✅ 해결책: Sniper Pro는 다중 요소 컨플루언스 감지를 사용하여 약한 셋업을 필터링합니다. 여러 시장 조건이 정렬될 때만 시그널을 발생시킵니다 — RSI 극단값, 모멘텀 전환, 추세 포지셔닝, 거래량 이상, 프라이스 액션 패턴 — 모두 실시간으로 계산됩니다.

결과는? 더 적은 시그널. 더 높은 정확도. 더 나은 진입.

🔥 주요 기능

📊 지능형 시그널 시스템

3단계 시그널 감지: 접근 구역 → 매도 시그널 → 강력 매도

접근 구역 → 매도 시그널 → 강력 매도 실시간 강도 미터: 각 셋업의 강도를 정확하게 확인 (0-100%)

각 셋업의 강도를 정확하게 확인 (0-100%) 조기 경고 알림: 시그널이 발생하기 전에 가격이 매도 구역에 접근할 때 알림 수신

🎨 프로페셔널 대시보드

깔끔하고 현대적인 패널이 시그널 상태를 한눈에 표시

색상 코드 강도 바가 셋업 품질을 표시

방해되지 않는 디자인으로 차트를 깔끔하게 유지

🔔 완벽한 알림 시스템

팝업 알림

사운드 알림

모바일 푸시 알림

강력 시그널만 알림 옵션

📈 시그널 상태 설명

상태 의미 ⚪ 대기 중 셋업 미감지 — 인내심을 유지하세요 🟡 접근 중 가격이 잠재적 매도 구역 진입 — 준비하세요 🟠 매도 시그널 컨플루언스 조건 충족 — 유효한 진입 🔴 강력 매도 최대 컨플루언스 — 최고 확률 셋업 🟢 과매도 시장이 과도하게 하락 — 신규 매도 자제

⚙️ 최적화된 설정

Sniper Pro는 Crash 300에 최적화된 파라미터로 사전 구성되어 제공됩니다. 차트에 부착하기만 하면 즉시 시그널 수신을 시작할 수 있습니다.

사용자 정의 옵션:

패널 위치 및 색상

알림 설정 (각 유형 켜기/끄기)

강력 시그널만 알림 모드

접근 구역 알림

⚠️ 중요 참고사항

심볼 제한: 이 인디케이터는 Crash 300 지수 전용으로 라이선스되어 있습니다. 다른 심볼에서는 작동하지 않습니다.

이 인디케이터는 Crash 300 지수 전용으로 라이선스되어 있습니다. 다른 심볼에서는 작동하지 않습니다. 타임프레임: M1에 최적화되어 있지만 모든 타임프레임과 호환

M1에 최적화되어 있지만 모든 타임프레임과 호환 브로커: Deriv에서 작동합니다.

🚀 지금 당신의 우위를 확보하세요

도박을 그만두고 Crash 300 진입을 스나이핑하기 시작한 트레이더들의 대열에 합류하세요.

Crash 300 Sniper Pro — 정밀한 진입. 더 적은 손실. 더 많은 자신감.