🎯 CRASH 300 SNIPER PRO — Indicateur de Signaux de VENTE de Précision

Arrêtez de deviner. Commencez à sniper.

Crash 300 Sniper Pro est un indicateur de signaux de VENTE de niveau professionnel conçu exclusivement pour l'indice Crash 300. Construit sur un algorithme propriétaire de confluence à 6 facteurs, il identifie les zones de crash à haute probabilité avant qu'elles ne se produisent — vous donnant l'avantage pour entrer en vente avec confiance.

⚡ POURQUOI LES TRADERS CHOISISSENT SNIPER PRO

❌ Le Problème : La plupart des traders entrent en vente sur Crash 300 trop tôt ou trop tard. Ils se fient à leur intuition, à des indicateurs uniques ou à des signaux en retard — et se font stopper quand le marché monte brusquement contre eux.

✅ La Solution : Sniper Pro utilise une détection de confluence multifactorielle pour filtrer les configurations faibles. Il ne signale que lorsque plusieurs conditions de marché s'alignent — extrêmes RSI, changements de momentum, positionnement de tendance, anomalies de volume et patterns de price action — le tout calculé en temps réel.

Le résultat ? Moins de signaux. Plus de précision. De meilleures entrées.

🔥 FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

📊 SYSTÈME DE SIGNAUX INTELLIGENT

Détection de Signaux à 3 Niveaux : Zone d'Approche → Signal de Vente → Vente Forte

Zone d'Approche → Signal de Vente → Vente Forte Indicateur de Force en Temps Réel : Voyez exactement la force de chaque configuration (0-100%)

Voyez exactement la force de chaque configuration (0-100%) Alertes d'Avertissement Précoce : Recevez des notifications quand le prix approche de la zone de vente — avant que le signal ne se déclenche

🎨 TABLEAU DE BORD PROFESSIONNEL

Panneau propre et moderne affichant l'état du signal en un coup d'œil

Barre de force codée par couleur montrant la qualité de la configuration

Design non intrusif gardant votre graphique propre

🔔 SYSTÈME D'ALERTES COMPLET

Alertes popup

Notifications sonores

Notifications push mobiles

Option d'alerte uniquement sur signaux FORTS

📈 ÉTATS DES SIGNAUX EXPLIQUÉS

Statut Signification ⚪ EN ATTENTE Aucune configuration détectée — restez patient 🟡 APPROCHE Le prix entre dans une zone de vente potentielle — préparez-vous 🟠 SIGNAL DE VENTE Conditions de confluence remplies — entrée valide 🔴 VENTE FORTE Confluence maximale — configuration à plus haute probabilité 🟢 SURVENDU Marché trop étendu à la baisse — évitez les nouvelles ventes

⚙️ PARAMÈTRES OPTIMISÉS

Sniper Pro est livré préconfiguré avec des paramètres optimisés pour Crash 300. Attachez-le simplement à votre graphique et commencez à recevoir des signaux immédiatement.

Options Personnalisables :

Position et couleurs du panneau

Préférences d'alertes (activer/désactiver chaque type)

Mode d'alerte uniquement pour signaux forts

Alertes de zone d'approche

⚠️ NOTES IMPORTANTES

Restriction de Symbole : Cet indicateur est licencié exclusivement pour l'indice Crash 300. Il ne fonctionnera pas sur d'autres symboles.

Cet indicateur est licencié exclusivement pour l'indice Crash 300. Il ne fonctionnera pas sur d'autres symboles. Unité de Temps : Optimisé pour M1 mais compatible avec toutes les unités de temps

Optimisé pour M1 mais compatible avec toutes les unités de temps Courtier : Fonctionne avec Deriv.

🚀 OBTENEZ VOTRE AVANTAGE MAINTENANT

Rejoignez les traders qui ont arrêté de jouer et ont commencé à sniper leurs entrées sur Crash 300.

Crash 300 Sniper Pro — Entrées précises. Moins de pertes. Plus de confiance