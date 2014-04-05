Crash 1K Sniper Pro

🎯 CRASH 1000 SNIPER PRO — Präzisions-VERKAUFS-Signal-Indikator

Hör auf zu raten. Fang an zu snipen.

Crash 1000 Sniper Pro ist ein professioneller VERKAUFS-Signal-Indikator, der exklusiv für den Crash 1000 Index entwickelt wurde. Basierend auf einem proprietären 6-Punkte-Konfluenz-Algorithmus identifiziert er Zonen mit hoher Crash-Wahrscheinlichkeit, bevor sie eintreten — und gibt Ihnen den Vorteil, mit Vertrauen in Verkäufe einzusteigen.

⚡ WARUM TRADER SNIPER PRO WÄHLEN

❌ Das Problem: Die meisten Trader steigen bei Crash 1000 Verkäufen zu früh oder zu spät ein. Sie verlassen sich auf Bauchgefühl, einzelne Indikatoren oder verzögerte Signale — und werden ausgestoppt, wenn der Markt gegen sie ansteigt.

✅ Die Lösung: Sniper Pro verwendet Multi-Faktor-Konfluenz-Erkennung, um schwache Setups herauszufiltern. Es signalisiert nur, wenn mehrere Marktbedingungen übereinstimmen — RSI-Extreme, Momentum-Verschiebungen, Trend-Positionierung, Volumen-Anomalien und Price-Action-Muster — alles in Echtzeit berechnet.

Das Ergebnis? Weniger Signale. Höhere Genauigkeit. Bessere Einstiege.

🔥 HAUPTFUNKTIONEN

📊 INTELLIGENTES SIGNALSYSTEM

3-Stufen-Signalerkennung: Annäherungszone → Verkaufssignal → Starkes Verkaufssignal

Annäherungszone → Verkaufssignal → Starkes Verkaufssignal Echtzeit-Stärkemesser: Sehen Sie genau, wie stark jedes Setup ist (0-100%)

Sehen Sie genau, wie stark jedes Setup ist (0-100%) Frühwarnungs-Alarme: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn sich der Preis der Verkaufszone nähert — bevor das Signal ausgelöst wird

🎨 PROFESSIONELLES DASHBOARD

Sauberes, modernes Panel zeigt den Signalstatus auf einen Blick

Farbcodierter Stärkebalken zeigt die Setup-Qualität

Unaufdringliches Design hält Ihren Chart sauber

🔔 VOLLSTÄNDIGES ALARMSYSTEM

Popup-Alarme

Sound-Benachrichtigungen

Mobile Push-Benachrichtigungen

Option für Alarm nur bei STARKEN Signalen

📈 SIGNALZUSTÄNDE ERKLÄRT

Status Bedeutung ⚪ WARTEN Kein Setup erkannt — Geduld bewahren 🟡 ANNÄHERUNG Preis betritt potenzielle Verkaufszone — vorbereiten 🟠 VERKAUFSSIGNAL Konfluenz-Bedingungen erfüllt — gültiger Einstieg 🔴 STARKER VERKAUF Maximale Konfluenz — Setup mit höchster Wahrscheinlichkeit 🟢 ÜBERVERKAUFT Markt nach unten überdehnt — neue Verkäufe vermeiden

⚙️ OPTIMIERTE EINSTELLUNGEN

Sniper Pro wird mit optimierten Parametern für Crash 1000 vorkonfiguriert geliefert. Einfach an Ihren Chart anhängen und sofort Signale empfangen.

Anpassbare Optionen:

Panel-Position und Farben

Alarm-Einstellungen (jeden Typ ein-/ausschalten)

Nur-starke-Signale-Alarm-Modus

Annäherungszone-Alarme

⚠️ WICHTIGE HINWEISE

Symbol-Beschränkung: Dieser Indikator ist ausschließlich für den Crash 1000 Index lizenziert. Er funktioniert nicht mit anderen Symbolen.

Dieser Indikator ist ausschließlich für den Crash 1000 Index lizenziert. Er funktioniert nicht mit anderen Symbolen. Zeitrahmen: Optimiert für M1, aber kompatibel mit allen Zeitrahmen

Optimiert für M1, aber kompatibel mit allen Zeitrahmen Broker: Funktioniert mit Deriv.

🚀 HOLEN SIE SICH JETZT IHREN VORTEIL

Schließen Sie sich den Tradern an, die aufgehört haben zu zocken und angefangen haben, ihre Crash 1000 Einstiege zu snipen.

Crash 1000 Sniper Pro — Präzise Einstiege. Weniger Verluste. Mehr Vertrauen.