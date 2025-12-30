Fortune GBPNZD1

Fortune Trend Manager ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der speziell für den M30 (30-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde. Die Strategie konzentriert sich auf das Erfassen strukturierter mittelfristiger Marktbewegungen durch eine Kombination aus Trendfilterung, Volatilitätskontrolle und regelbasiertem Positionsmanagement.

Den Kern des Systems bildet ein langfristiger Exponential Moving Average (EMA), der zur Bestimmung der vorherrschenden Marktrichtung verwendet wird. Handelseinträge werden nur dann in Betracht gezogen, wenn vordefinierte EMA-Beziehungen ein gültiges Trendumfeld bestätigen. Dies hilft der Strategie, zufällige oder minderwertige Marktbedingungen zu vermeiden und reduziert unnötige Engagements während Seitwärts- oder unsicheren Phasen.

Zusätzlich zur Trendbestätigung beinhaltet der Fortune Trend Manager eine Volatilitätsfilterung unter Verwendung der Average True Range (ATR) Bedingungen. Durch die Überwachung der Marktvolatilität versucht der Expert Advisor, das Eingehen von Positionen in Zeiten übermäßiger Preisinstabilität zu vermeiden, was sich negativ auf die Handelskonsistenz im M30-Zeitrahmen auswirken kann.

Anstatt sich auf einen einzigen festen Einstieg zu verlassen, verwaltet die Strategie Positionen dynamisch durch gestaffelte Einstiege. Dieser strukturierte Positionsmanagement-Ansatz ermöglicht es dem System, auf Kursbewegungen zu reagieren und gleichzeitig vordefinierte interne Limits und Ausstiegsregeln einzuhalten. Alle Handelsausstiege sind vollständig automatisiert und folgen einer objektiven preis- und trendbasierten Logik, die eine disziplinierte Ausführung ohne emotionale Einmischung gewährleistet.

Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die systematische, regelbasierte Strategien auf Intraday-Zeitrahmen bevorzugen, ohne Hochfrequenz- oder Scalping-Techniken anzuwenden. Sobald das System mit einem Chart verbunden ist, arbeitet es vollautomatisch und erfordert keine manuelle Handelsausführung oder ständige Überwachung.

Fortune Trend Manager eignet sich für die wichtigsten Forex-Währungspaare und arbeitet am besten auf dem M30-Zeitrahmen unter stabilen Marktbedingungen. Ein Mindestkontostand von $5.000 oder höher wird empfohlen, um eine ausreichende Margenflexibilität zu gewährleisten und ein dynamisches Positionsmanagement zu ermöglichen. Konservative Risikoeinstellungen und die richtige Wahl des Hebels werden dringend empfohlen.

Risikowarnung:

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Dieser Expert Advisor verwendet ein dynamisches Positionsmanagement, das unter bestimmten Marktbedingungen zu einem Drawdown führen kann. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es wird dringend empfohlen, die Strategie auf einem Demokonto zu testen und ihr Verhalten vollständig zu verstehen, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.