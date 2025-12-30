Fortune GBPNZD1

Fortune Trend Manager 是一款运行于 30 分钟周期（M30） 的全自动交易专家顾问（Expert Advisor），专为希望通过规则化策略参与外汇市场中短周期行情的交易者设计。该系统基于趋势过滤、波动率控制以及程序化仓位管理逻辑，在不同市场环境下对交易过程进行自动化管理，减少人为情绪干扰。

策略核心采用长期指数移动平均线（EMA）作为趋势判断依据，通过分析不同 EMA 之间的关系来识别当前市场的主要运行方向。只有在趋势条件满足预设规则时，系统才会考虑执行交易，从而降低在震荡或方向不明确行情中的无效操作风险。同时，策略结合平均真实波幅（ATR）作为波动率过滤工具，用于避免在市场波动异常放大的阶段进入交易，以提高整体执行稳定性。

在仓位管理方面，Fortune Trend Manager 并非依赖单一固定入场，而是通过规则化的分批建仓方式对持仓进行动态管理。这种方式能够在价格波动过程中更灵活地调整整体持仓结构，同时所有加仓与退出行为均受到内部逻辑约束，并非无限制操作。平仓条件同样由程序自动执行，依据价格变化与趋势状态进行判断，确保交易执行的纪律性与一致性。

该策略适用于主要外汇货币对，推荐在 30 分钟周期（M30） 下运行，以兼顾信号稳定性与交易频率。为确保策略运行过程中具备充足的保证金空间，建议使用 5000 美元或以上账户资金，并搭配合理的杠杆比例。实际使用前，用户应根据自身风险承受能力合理调整参数，并在模拟账户中充分测试。

风险提示：

金融市场交易具有较高风险，本策略采用动态仓位管理机制，在特定市场条件下可能出现阶段性回撤。历史表现不代表未来收益，使用前请充分理解策略特性，并谨慎评估自身风险承受能力。建议在实盘交易前进行充分的模拟测试